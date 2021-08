Marvel's Spider-Man Miles Morales: Insomniac condivide le statistiche per lo Spider-Man day

Insomniac Games per celebrare lo Spider-Man Day ha condiviso una serie di interessanti statistiche di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Considerato che stiamo parlando di uno dei titoli più giocati sulle piattaforme PlayStation con oltre 6,5 milioni di copie vendute, i dati condivisi dagli sviluppatori includono cifre da capogiro.

La statistica che sicuramente salta subito all'occhio è che Marvel's Spider-Man Miles Morales è stato giocato in totale per oltre 11.000 anni. Insomma i giocatori hanno passato davvero tanto tempo ad arrampicarsi sui muri e a svolazzare tra i grattacieli della Grande Mela virtuale di Insomniac Games, senza però dimenticarsi dei doveri di un supereroe. In totale infatti sono stati sconfitti oltre 78 miliardi di nemici e sventati oltre 190 milioni di crimini.

In molti poi si sono dati alla caccia di collezionabili, visto che complessivamente ne sono stati ottenuti più di 224 milioni. Un altro dato interessante è quello relativo all'utilizzo della metropolitana, oltre 62 milioni di viaggi rapidi complessivi. Nel tweet qui sotto potrete visionare tutte le statistiche condivise da Insomniac Games in occasione dello Spider-Man Day.

Nel frattempo si inizia già a parlare di un possibile sequel, con l'attore di Miles Morales che potrebbe aver anticipato l'inizio dei lavori su Marvel's Spider-Man 2.