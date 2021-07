Marvel’s Spider-Man 2: l'attore di Miles Morales potrebbe aver anticipato l'inizio dei lavori

Nadji Jeter, l'attore che ha presto il volto e le movenze al Miles Morales videoludico, con un post su Instagram subito rimosso potrebbe aver anticipato l'inizio dei lavori di Marvel's Spider-Man 2.

Ovviamente nulla su Internet è così veloce da sparire per sempre. Tanto che diversi utenti hanno fatto a tempo a fare uno screenshot del post Instagram, dove si vede chiaramente Jeter alle prese con una sessione di mocap.

L'aver immediatamente cancellato il post sembra quasi un'ammissione di colpevolezza che non può che alimentare le voci. Se non ci fosse nulla da nascondere, perché nascondere il post? Per il momento sappiamo solamente che Insomniac Games è al lavoro su di un nuovo gioco, anche se questo non è mai stato annunciato.

Visto il successo di Marvel's Spider-Man e della sua espansione dedicata a Miles Morales non ci stupirebbe quindi che fosse in lavorazione il seguito di questa apprezzatissima avventura dell'Uomo Ragno, pubblicata nell'ormai lontano 2018.