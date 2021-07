Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Nintendo pubblica la guida per muovere i primi passi

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è un gioco che si discosta dai canoni della serie. Non si tratta, infatti, di un gioco action, ma di un gioco di ruolo a turni piuttosto particolare. Per questo motivo Nintendo ha deciso di pubblicare una guida per muovere i primi passi all'interno del gioco e sfruttare al massimo tutte le possibilità date dal gioco.

Prima di tutto vi chiediamo avete letto la nostra recensione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin?

Il gameplay di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin si basa infatti su un trittico "carta, forbice, sasso": in parole povere, durante le fasi di combattimento dovremo essere attenti al tipo di mostro che ci troveremo di fronte e scegliere saggiamente il tipo di attacco tra i tre colori a disposizione.

Ma soprattutto bisognerà essere capaci di allevare Monstie perfetti, per poter vincere facilmente. Ogni Monstie possiede 9 slot in grado di contenere dei geni e ognuno di questi rappresenta un'abilità attiva o passiva. I geni sono caratterizzati da un colore e di solito da un simbolo. Il colore del gene indica l'elemento, mentre il simbolo indica il tipo di attacco (Potenza, Velocità o Tecnica).

Alcuni slot non sono disponibili immediatamente e per sbloccarli è necessario far salire di livello il Monstie oppure utilizzare uno Stimolante, consumabile ottenibile esplorando il mondo di gioco o in cambio di Tappi di Bottiglia.

