Monster Hunter Stories 2, la recensione

Negli ultimi mesi Capcom ha sfornato un giocone dopo l'altro e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che esce in contemporanea sia su Nintendo Switch che su PC, è una nuova coccarda che può sfoggiare insieme alle altre. Sequel di quel Monster Hunter Stories uscito nel 2017 su Nintendo 3DS, il nuovo gioco è un GDR a turni che offre una prospettiva diversa rispetto alle cacce tradizionali cui abbiamo dedicato centinaia di ore, ispirandosi fortemente alla serie madre sotto moltissimi aspetti, dal gameplay al design di mostri, armi e armature.

Storia e comparto tecnico

Se avete giocato la demo o anche soltanto visto i trailer di Monster Hunter Stories 2, allora saprete che il protagonista è un giovane - o una giovane, il personaggio lo create voi all'inizio della partita - Rider del villaggio di Mahana che eredita dal defunto nonno uno strano cucciolo di Rathalos. In quella che è una specie di stravagante rivisitazione di E.T., il nostro dovrà dimostrare, insieme a una coraggiosa Wyverniana di nome Ena e al bizzarro Felyne che si fa chiamare Navirou, che il Ratha tagliente è innocuo e non è certo il mostro profetizzato che causerà una catastrofe con le sue famigerate Ali della Distruzione, sebbene ogni indizio suggerisca il contrario.

Vi diciamo subito che non è necessario aver giocato il primo Monster Hunter Stories per comprendere la trama di questo sequel, ma certamente aiuta: man mano che si prosegue nel gioco, i riferimenti si fanno sempre più frequenti e tornano molti personaggi del passato, compresi alcuni che quella birichina di Capcom non vi ha fatto vedere neppure di striscio nei suoi spoilerosissimi trailer.

Monster Hunter Stories 2: che Monstie ci sarà in quest'uovo?

Monster Hunter Stories 2 non vi farà mai pesare questi collegamenti e, anzi, qualche volta saranno i personaggi stessi a raccontarvi i retroscena attraverso dialoghi o flashback. Il titolo Capcom non vincerà certo un Nobel per la letteratura, ma è scritto dannatamente bene e, soprattutto, caratterizza con cura e delicatezza i personaggi intorno al protagonista muto, senza scadere nei consueti stereotipi dell'animazione nipponica. Ha solo un problema: la struttura della campagna tende a diluire la narrativa in blocchi di missioni che in qualche momento sembrano solo voler prendere tempo. Ogni volta che raggiungete una nuova città hub, vi ritroverete a risolvere una serie di incarichi che vi porteranno a esplorare tutte le zone più rilevanti della regione prima della svolta nella storia che vi condurrà alla città successiva, in cui ricomincerete da capo questo ciclo.

Monster Hunter Stories 2: questi Rider misteriosi danno la caccia al Ratha tagliente.

Le missioni in questione, pur essendo pienamente giustificate dalla sceneggiatura, servono essenzialmente a farvi combattere nuovi mostri nelle diverse mappe, un po' come succede in un Monster Hunter tradizionale, ma sono anche una scusa per conoscere meglio i personaggi che vi accompagneranno di volta in volta. Ecco, a tal proposito vale la pena menzionare che la storia di Monster Hunter Stories 2 inizia di soppiatto, poi prende uno slancio e rallenta pesantemente in una tranche centrale di missioni incentrate sul personaggio di Avinia che i giocatori del prequel conosceranno bene. È probabilmente il capitolo più debole del gioco, ma anche l'unico in cui i flashback non sono cinematiche animate, ma fermo immagini descritte da una voce narrante che ci hanno fatto pensare subito ai problemi che il COVID deve aver causato allo sviluppo del gioco.

Monster Hunter Stories 2: le mappe all'esterno sono enormi.

Superata quella breve parentesi, però, Monster Hunter Stories 2 riprende un ottimo ritmo fino ai titoli di coda, che abbiamo raggiunto dopo circa quaranta ore di gioco. A stupirci positivamente non sono stati soltanto i colpi di scena che si susseguono nella seconda parte dell'avventura, ma la qualità della regia nelle tantissime cinematiche d'intermezzo, che fa davvero tanto in termini di coinvolgimento.

In quei momenti, sembra quasi di guardare un anime tanto sono curate le riprese, le angolature e l'espressività di mostri e personaggi. Peccato solo che su Nintendo Switch questi filmati girino a 20 fotogrammi al secondo: sono stabili e non ci sono rallentamenti, ma non sono fluidissime come avremmo voluto. Quello del frame rate è un problema che il gioco si trascina per tutta la sua durata. È stabile nei combattimenti, in cui è possibile persino accelerare fino a due volte le animazioni, ma Capcom non l'ha bloccato a 30 fotogrammi e ciò si riflette in una generale sensazione di pesantezza mentre ci si muove per le vaste e complesse mappe in cui è diviso il mondo.

Monster Hunter Stories 2: il protagonista e Alwin contro un Nargacuga.

Nonostante ciò, Monster Hunter Stories 2 si gioca che è un piacere anche in modalità portatile, ma è l'ennesima dimostrazione che l'hardware Nintendo è allo stremo. In questo senso, il recente annuncio di una revisione OLED che non migliora le prestazioni della macchina appare ancora più controverso.

In ogni caso, complice una direzione artistica strepitosa e la maniacale cura per i dettagli, Monster Hunter Stories 2 è un gioco dal colpo d'occhio straordinario. Le mappe sono enormi, coloratissime e geometricamente complesse, e le animazioni di mostri e personaggi sfoggiano una qualità eccellente soprattutto nei combattimenti, dove gli artisti di Capcom si sono dati veramente da fare, ammiccando continuamente alla serie madre, ma contestualizzando ogni abilità, attacco o situazione nelle dinamiche di un JRPG a turni. Il cerchio lo chiudono le belle musiche e il doppiaggio in lingua inglese di buon livello. Naturalmente il gioco è sottotitolato in italiano, peccato però per qualche refuso sfuggito al controllo qualità.