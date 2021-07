3D Realms annuncia il Realms Deep 2021 e che continuerà a mettere toilet nei suoi giochi

3D Realms ha annunciato il Realms Deep 2021, evento digitale in cui presenterà i suoi FPS, e ha ricordato al mondo che nonostante gli anni continua e continuerà a mettere toilet nei suoi giochi.

Ci tiene talmente tanto a farlo sapere che lo ha scritto sulla locandina del Realms Deep:

Locandina del Realms Deep 2021

Il Realms Deep 2021 si svolgerà tra il 13 e il 15 agosto 2021 e sarà accompagnato da una tornata di saldi dedicati su Steam, i Realms Deep Steam Sale.

La promessa è che in totale saranno presentati più di cento giochi, non tutti di 3D Realms, ovviamente. Tra le terze parti coinvolte ci saranno Slipgate Ironworks, Devolver Digital, 1C Entertainment, Running with Scissors, New Blood Interactive, HYPERSTRANGE e altre ancora. Non mancheranno novità su giochi di 3D Realms attualmente in sviluppo come GRAVEN, Wrath: Aeon of Ruin, l'espansione di Ion Fury e Core Decay. Comunque sia ci saranno anche titoli inediti, per la gioia di tutti.

Quest'anno il Realms Deep avrà anche una sezione dedicata a interviste, conferenze, lezioni e quant'altro, chiamata The Vault. Tra gli ospiti confermati ci saranno John Romero (Doom, Empire of Sin) e Tim Willits (id Software, Saber Interactive).