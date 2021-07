Nintendo Switch modello OLED: informazioni, uscita, prezzo e differenze con Switch base e Lite

Dopo mesi di rumor, Nintendo ha ufficialmente presentato la nuova versione della sua console ibrida: si chiama Nintendo Switch modello OLED. Il nuovo modello della console andrà ad affiancare quella base, che resterà in commercio, e il modello Lite, prettamente portatile. Nintendo Switch modello OLED uscirà sul mercato l'8 ottobre 2021, in concomitanza con l'arrivo di Metroid Dread, al quale sembra ispirarsi anche come tonalità (bianca e nera, almeno la versione usata per il filmato di presentazione, che non è l'unica). Il prezzo italiano di Nintendo Switch modello OLED al momento è ancora ignoto; quello americano sarà di 350 dollari, ovvero 50 in più della versione normale (anzi, 51). Seguiteci in questo articolo dove vi racconteremo nel dettaglio le caratteristiche chiave della console.

Caratteristiche tecniche Nintendo Switch modello OLED, ecco l'immagine di presentazione Le caratteristiche tecniche di Nintendo Switch modello OLED sono simili a quelle della versione attuale della console (modello 1.1), quindi la compatibilità tra le due edizioni sarà pressoché totale. Le dimensioni della piattaforma sono assimilabili (102 mm x 239 x 13,9 mm quella base, 102 mm x 242 mm x 13,9 mm quella OLED), a cambiare è principalmente la grandezza e la tipologia del touch screen: come intuibile dal nome, il nuovo modello avrà uno schermo OLED da 7 pollici, contro i 6,2 dell'LCD di Nintendo Switch. La CPU/GPU è NVIDIA Tegra, la memoria di sistema è pari a 64 GB (raddoppiata rispetto alla versione attuale), espandibile al solito con delle microSD compatibili. Anche il Dock del modello OLED avrà due porte USB Type-A, ma in aggiunta avrà una presa LAN, utilizzabile solamente in modalità TV, per ottenere una connessione più stabile. Anche gli altoparlanti, di cui non abbiamo caratteristiche precise, saranno più potenti. Nintendo Switch modello OLED coi suoi Joy-Con bianchi La risoluzione massima rimane identica al passato: 1920 x 1080 a 60 FPS utilizzando il Dock, 1280 x 720 in modalità portatile e da tavolo. La durata della batteria è paragonabile alla versione più recente di Nintendo Switch, quindi - in base al videogioco e alle funzionalità utilizzate - varia dalle quattro ore e mezza alle nove. La ricarica attraverso il Dock richiede tre ore. Oltre a essere leggermente più grande, Nintendo Switch modello OLED sarà anche un po' più pesante: 320 grammi (420 coi Joy-Con) contro i 297 grammi (398 coi Joy-Con) dell'attuale. Scheda tecnica Nintendo Switch modello OLED Dimensioni: 102 mm x 242 mm x 13,9 mm (con i controller Joy-Con collegati)

Nota: 28,4 mm nel punto più spesso, dalla punta degli stick analogici alle protuberanze dei pulsanti ZL/ZR.

102 mm x 242 mm x 13,9 mm (con i controller Joy-Con collegati) Nota: 28,4 mm nel punto più spesso, dalla punta degli stick analogici alle protuberanze dei pulsanti ZL/ZR. Peso: Circa 320 g (con i Joy-Con collegati: 420 g)

Circa 320 g (con i Joy-Con collegati: 420 g) Schermo: Touch screen capacitivo / 7 pollici OLED / risoluzione 1280 x 720

Touch screen capacitivo / 7 pollici OLED / risoluzione 1280 x 720 SoC: Processore NVIDIA Tegra

Processore NVIDIA Tegra Memoria di sistema: 64 GB (espandibile con le schede microSD compatibili)

64 GB (espandibile con le schede microSD compatibili) Connettività: Wireless LAN (compatibile IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1

(In modalità TV è anche possibile utilizzare una connessione LAN via cavo)

Wireless LAN (compatibile IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 (In modalità TV è anche possibile utilizzare una connessione LAN via cavo) Uscita video: Risoluzione massima: 1920 x 1080, 60 FPS

Nota: tramite cavo HDMI nella modalità TV. Nelle modalità da tavolo e portatile, la risoluzione massima è 1280 x 720, pari a quella del touch screen.

Risoluzione massima: 1920 x 1080, 60 FPS Nota: tramite cavo HDMI nella modalità TV. Nelle modalità da tavolo e portatile, la risoluzione massima è 1280 x 720, pari a quella del touch screen. Uscita audio: Supporta PCM lineare 5.1ch

Nota: tramite cavo HDMI nella modalità TV.

Supporta PCM lineare 5.1ch Nota: tramite cavo HDMI nella modalità TV. Altoparlanti: Stereo

Stereo Porta USB: Porta USB Type-C (usata per caricare la console o collegarla alla base per Nintendo Switch)

Porta USB Type-C (usata per caricare la console o collegarla alla base per Nintendo Switch) Presa audio: mini-jack stereo 3,5 mm a 4 contatti (standard CTIA).

mini-jack stereo 3,5 mm a 4 contatti (standard CTIA). Slot scheda microSD: Compatibile con schede di memoria microSD, microSDHC e microSDXC.

Compatibile con schede di memoria microSD, microSDHC e microSDXC. Batteria interna: Batteria agli ioni di litio / capacità 4310 mAh

Batteria agli ioni di litio / capacità 4310 mAh Durata della batteria: Circa 4,5 - 9 ore

Circa 4,5 - 9 ore Tempo di ricarica: Circa 3 ore

Circa 3 ore Prezzo: 349$. Al momento il prezzo italiano in euro è ignoto.

Display Nintendo Switch modello OLED, ospiterà anche il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild... tra qualche anno La maggiore differenza tra Nintendo Switch e Nintendo Switch modello OLED risiede proprio nella grandezza e nella tipologia dello schermo, tanto che questa variazione dona il nome alla piattaforma. Lo schermo è visibilmente più vasto, la cornice più stretta: parliamo di 7 pollici contro i 6.2 della versione normale (e i 5.5 di Nintendo Switch Lite). Non si tratta di una differenza di poco conto: l'impatto generale della console - dal vero - potrebbe essere più significativo di quanto sembri dal filmato. Oltre alle dimensioni, il display OLED favorirà una migliore rappresentazione dei colori: questo perché, come illustra Nintendo stessa nel proprio sito ufficiale, il nuovo monitor non necessiterà di retroilluminazione, ma sfrutterà l'illuminazione di ogni singolo pixel per generare le immagini. Questo significa che, nell'elaborazione del nero pieno, ci si potrà affidare allo spegnimento degli stessi pixel, così da avere un contrasto più rilevante ed efficace. Rimane invece avvolta nel mistero la luminosità di questo nuovo pannello: su questo fronte l'OLED potrebbe mostrare il fianco a qualche critica e siamo quindi curiosi di testare dal vivo il nuovo modello soprattutto in confronto con la console base e con Lite.

Dock Nintendo Switch modello OLED: il nuovo Dock Il Dock di Nintendo Switch modello OLED è diverso da quello attualmente disponibile, ma non così tanto da non renderlo compatibile: in sostanza, sarà possibile inserire Nintendo Switch modello OLED nel precedente Dock e viceversa, previo aggiornamento di sistema. La forma è visibilmente diversa: a parte il logo più piccolo e meno ingombrante dell'attuale, le linee sono più stondate e dolci. E questo è vero sia per la parte frontale della base, sia per la concavità interna che accoglie la console. Le porte USB (due) sono state inserite lateralmente, il che dovrebbe rendere la ricarica e l'utilizzo di accessori esterni ben più facile, non richiedendo l'apertura dello sportello sul retro. Una modifica semplice ma sicuramente funzionale. Parlando dello sportello sul retro, ora è libero dalla presa USB, conserva sempre l'attacco per l'alimentazione e l'uscita HDMI (non potrebbe essere altrimenti), e nella nuova edizione ospita anche una porta ethernet LAN: per chi ha la possibilità di sfruttarla, aumenterà la qualità e la stabilità della connessione.

Differenze con Nintendo Switch base Nintendo Switch (modello OLED), i Joy-Con sono sempre gli stessi Le differenze tra Nintendo Switch modello OLED e Nintendo Switch Lite sono talmente tante, a partire dalle dimensioni dello schermo (5.5 contro 7 pollici), che non vale la pena analizzarle nel dettaglio: anzi, è più importante sottolineare che, in ottica multiplayer locale (e in generale di compatibilità) le due versioni saranno integrabili. Per quanto riguarda i giochi, Nintendo Switch modello OLED sarà compatibile con tutti i titoli usciti finora: l'azienda giapponese segnala che ci potrebbe essere quale lieve complicazione per quanto concerne i Toy-Con di Nintendo Labo, ma si tratta comunque di un dettaglio di poco conto. Vengono anche segnalate possibili variazioni nell'esperienza di gioco, generate dalle diverse dimensioni, ma immaginiamo siano fattori quasi irrilevanti. I Joy-Con sono - apparentemente - gli stessi di Nintendo Switch. Un dato positivo per quanto riguarda la compatibilità, mentre non è affatto scontato che siano stati risolti i rinomati problemi di drifting. Nintendo Switch: modello OLED, il nuovo stand di appoggio, molto più vasto che in passato Nei precedenti paragrafi abbiamo già segnalato le piccole differenze di dimensioni del modello OLED rispetto a quello originale, di quelle di peso e di memoria (64 GB contro 32). Una novità rilevante riguarda lo stand di appoggio, che ora è regolabile e, soprattutto, ben più largo che in precedenza: in questa maniera sarà molto più facile, nonostante le dimensioni più grandi, giocare in modalità da tavolo. L'impianto audio in modalità portatile sarà migliore che in passato: non avendo caratteristiche tecniche, al momento non possiamo che fidarci. CPU e RAM invece rimarranno le stesse.