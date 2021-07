PS5 è la console più venduta in UK nel 2021, seguita da Switch e Xbox Series X|S

Secondo Christopher Dring, il capo di GamesIndustry, PS5 è la console più venduta in UK nel 2021. Secondo i dati in suo possesso la console di Sony procede in "maniera confortevole" Nintendo Switch, che è invece tallonata da Xbox Series X|S.

Nel suo tweet, per il momento, non è supportato da nessuna "fonte", ma Dring non è nuovo anticipare i dati ufficiale che saranno pubblicati nelle prossime ore. Da quelli in suo possesso emerge che nei primi 6 mesi del 2021 sono state vendute oltre 1 milione di nuove console nel solo Regno Unito. Sony, nonostante il perdurare della scarsità di scorte, continua a vendere tutte le PlayStation 5 che arrivano sul suolo inglese, tanto che è "confortevolmente la leader di mercato".

Dietro c'è Nintendo Switch che, forse per la prima volta dopo anni di successi, per la prima volta comincia ad accusare un po' di stanchezza. Forse anche per questo Nintendo ha annunciato il nuovo modello Nintendo Switch OLED.

Dietro questa accoppiata, ma non di molto (Dring dice che tallonano Switch) si posizionano le nuove Xbox Series X|S.