Pokémon GO è il gioco preferito dal maestro Shigeru Miyamoto

Attualmente è Pokémon GO il gioco preferito dal maestro Shigeru Miyamoto, come dichiarato da lui stesso in una sessione di domande e risposte con gli azionisti, in cui gli impiegati della compagnia hanno chiesto ai dirigenti, presidente Shuntaro Furukawa compreso, di svelare i loro gusti.

Molti hanno dato delle risposte scontate, ma non Miyamoto, che per prima cosa ha dichiarato che di solito giocava ai suoi titoli, anche se ha amato classici quali Tetris e Pac-Man, mentre oggi è preso da Pokémon GO, che gioca insieme a tutta la sua famiglia e che ha definito: "un sogno diventato realtà".

Stando alle sue parole, sono già almeno due anni che ci gioca. Non è mancata una battuta sull'età media dei giocatori di Pokémon GO in Giappone, evidentemente non bassissima.

Interessante il fatto che nessuno dei giochi citati da Miyamoto sia di Nintendo. Probabilmente il maestro non ha voluto autoincensarsi troppo, visto che lavora nella compagnia dal 1977.

Per il resto il presidente Furukawa ha dichiarato di giocare soprattutto i titoli first party di Nintendo, il dirigente senior Ko Shiota di essere cresciuto con NES e SNES e di essere un appassionato di Mario Kart Live: Home Circuit e Satoru Shibata ha finito recentemente i due titoli della serie Famicom Detective. Insomma, lì dove Miyamoto ha spaziato, gli altri sono rimasti ancorati al marchio Nintendo.