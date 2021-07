Roblox ha firmato un accordo con Sony Music Entertainment

Roblox, uno dei giochi più amati e giocati dai giovani di tutto il mondo, ha firmato un accordo con Sony Music Entertainment. Grazie a questo accordo Roblox estende una collaborazione già in essere che ha consentito a Lil Nas X di tenere un concerto nel 2020 all'interno del gioco e a Zara Larsson di organizzare un dance party virtuale nel 2021.

Le due compagnie hanno detto che questo accordo consentirà di creare "esperienze musicali innovative per la comunità Roblox , oltre che offrire una serie di nuove opportunità per gli artisti di Sony Music che in questo modo possono raggiungere un nuovo pubblico e generare nuovi flussi di entrate intorno all'intrattenimento virtuale". Si tratta, però, per il momento di un accordo di massima, che non è legato a nessun evento o esperienza specifica da annunciate. Inoltre la compagnia starebbe cercando un accordo anche con altre etichette discografiche.

Similmente a Fortnite, Roblox si è trasformato negli anni in un qualcosa di diverso da quanto immaginato inizialmente, diventando un vero e proprio mondo virtuale all'interno del quale i più giovani possono trovare un gran numero di esperienze diverse, come anche concerti.

Coi suoi 43 milioni di visitatori attivi giornalieri a maggio Roblox è decisamente una delle piattaforme più ambite, oltre che una di quelle più sotto la lente di ingrandimento da parte dell'industria della musica, sempre molto rigorosa nel far rispettare i suoi diritti all'interno di altri media.