The Lord of the Rings: Gollum: in un video gli sviluppatori parlano della dualità di Sméagol

Durante il Nacon Connect di oggi Daedalic Entertainment è tornata a parlare di The Lord of the Rings: Gollum. Lo ha fatto attraverso un video nel quale il produttore del gioco Harald Riegler ha parlato di molte cose, tra le quali la dualità della personalità dell'essere che una volta era conosciuto come Sméagol.

In questa avventura stealth-action, i giocatori assumono il ruolo dell'iconico personaggio de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit per riconquistare il suo prezioso anello perduto. Diviso tra due personalità, starà al giocatore decidere se il lato più oscuro di Gollum prenderà il sopravvento o se sia rimasta una scintilla di ragione in quello che una volta era Sméagol...

All'interno del video gli sviluppatori hanno mostrato anche alcuni dei personaggi coi quali Gollum interagirà nel corso della sua avventura, che lo porterà ad attraversare alcuni dei luoghi più iconici della Terra di Mezzo come Mordor e le Miniere di Moria.

Qui incontrerà nientemeno che Barad-Dur, il re degli elfi di Mirkwood Thranduil, che è anche il padre di Legolas e, ovviamente, il mago grigio Gandalf.

The Lord of the Rings: Gollum uscirà nell'autunno del 2022 per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.