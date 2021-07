Monster Hunter Stories 2: trailer sulla co-op e contenuti post-lancio svelati

Capcom ha rilasciato il trailer dedicato al gameplay co-op di Monster Hunter Stories 2 - che potete vedere qui sopra - e ha anche condiviso molti dettagli sui contenuti post-lancio che saranno disponibili tramite update.

Una settimana dopo il lancio, Capcom rilascerà il primo update per Monster Hunter Stories 2 che introdurrà il Palamute come creatura cavalcabile. Il secondo update, invece, sarà il 5 agosto e introdurrà Hellblade Glavenus e Boltreaver Astalos come nuovi mostri, insieme a nuove missioni co-op che includono Elder Dragon Kulve Taroth. Quest'ultima creatura non può essere cavalcata, ma la missione dà accesso a oggetti per creare "potenti" nuovi equipaggiamenti.

Il terzo update di Monster Hunter Stories 2 arriverà a inizio settembre e introdurrà Soulseer Mizutsune, Elderfrost Gammoth, e Oroshi Kirin come nuovi mostri. A fine settembre arriverà il quarto update, che introdurrà Dreadking Rathalos e Molten Tigrex, oltre a Kulve Taroth in una nuova missione co-op di alta difficoltà che promette ricompense di alto livello.

L'ultimo update rivelato da Capcom introdurrà, a ottobre, Silver Rathalos e Gold Rathian, insieme a un'altra missione co-op contro un mostro per ora non svelato. Viene spiegato che i materiali ottenuti da questa missioni daranno accesso a equipaggiamenti "incredibilmente potenti".

Ricordiamo che Monster Hunter Stories 2 arriverà su Switch e PC il 9 luglio. Su eShop è disponibile una demo del gioco e i progressi della demo possono essere portati nel gioco completo quando sarà disponibile. Infine, ecco anche il trailer di lancio.