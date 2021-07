The Last of Us 2: patch 1.09 disponibile a sorpresa, vediamo i dettagli

The Last of Us 2 ha ricevuto la nuova patch 1.09 in queste ore e si tratta di un rilascio piuttosto a sorpresa da parte di Naughty Dog, visto che non ci si aspettava un aggiornamento e la cosa non è stata preannunciata da alcuna comunicazione ufficiale, dunque vediamo i dettagli che sono emersi, in attesa di ulteriori delucidazioni.

Ricordiamo che The Last of Us 2 ha ricevuto a maggio l'upgrade gratuito 1.08 con l'aggiunta della modalità a 60 fps su PS5, cosa che rendeva il lavoro di aggiornamento sostanzialmente completo, almeno per questo periodo. Evidentemente, gli sviluppatori hanno dovuto mettere mano al codice per risolvere qualche piccolo inconveniente, visto che il nuovo aggiornamento sembra non inserire novità in termini di contenuti ma agire sul gioco con alcune correzioni.

La patch è molto piccola, visto che ammonta a circa 96MB e sembra dunque una sorta di "hotfix" volto ad aggiustare una qualche imperfezione emersa nel gioco, forse in seguito al grosso aggiornamento precedente. Secondo quanto riferito dalle comunicazioni ufficiali, sembra che si tratti di un semplice aggiornamento con "aggiustamenti generali a bug e miglioramenti".

Più nello specifico, secondo quanto riportato da alcune segnalazioni di utenti, come riferito anche da MP1ST, sembra che la patch aggiusti il problema del timer sballato all'interno del gioco, che era emerso in seguito all'aggiornamento con i 60 fps.

Ricordiamo peraltro che The Last of Us 2 ha festeggiato il suo primo anniversario proprio in queste settimane.