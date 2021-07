Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time sarà distribuito da Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha annunciato che distribuirà in esclusiva Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, il film che chiude la saga Rebuild of Evangelion di Hideaki Anno. Dal 13 agosto 2021, quindi, tutto il mondo potrà guardare il film che ha già sconvolto gli amici giapponesi.

Per festeggiare, Prime Video inserirà a catalogo anche gli altri tre film: Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone., Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance. ed Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo..

Vediamo il trailer ufficiale di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time:

Sicuramente si tratta di una buona notizia. Peccato non poter vedere un film simile al cinema. Immaginiamo che su grande schermo sarebbe stato uno spettacolo ben diverso.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time su Amazon Prime Video sarà doppiato in dieci lingue tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo. Sarà inoltre sottotitolato in ventotto lingue.

"I film di Evangelion entusiasmano i fan da anni e sappiamo che c'è una grande attesa in tutto il mondo per il finale", ha detto Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Licensing Prime Video, "Sono entusiasta che i membri Prime di tutto il mondo abbiano finalmente l'opportunità di guardare il capolavoro anime Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, così come i tre film precedenti. Vorrei ringraziare tutti i fan degli Eva nel mondo per il vostro sostegno costante" ha affermato Hideaki Anno, creatore, sceneggiatore e chief director. "Stavamo cercando il modo migliore per offrire il film ai fan nel mondo il prima possibile in una situazione difficile per i cinema e siamo felici di aver trovato Prime Video come partner per metterlo a disposizione in streaming a livello globale. Consigliamo vivamente di guardarlo su un grande schermo TV per la migliore esperienza visiva".