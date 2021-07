PlayStation: il logo della prima console Sony è sempre stato 3D, non 2D

La bellezza del mondo dei videogiochi è che, anche dopo molti anni, gli appassionati scoprono piccoli segreti. Ad esempio, alcuni giocatori potrebbero non sapere che il logo originale PlayStation nella sequenza di avvio della prima console di Sony era in realtà in 3D e non un'immagine 2D. Come potete vedere poco sotto, è infatti possibile muovere il modello.

Precisamente, il modello è composto da due parti, la P e la S. Come potete vedere qui sotto, la programmatrice Lilith ha caricato un video nel quale mostra la sequenza di avvio di PlayStation. La donna mostra che è possibile muovere le due parti del modello e mostra il logo da angolazioni differenti.

Si tratta di una piccola curiosità, ma che è piacevole scoprire dopo molti anni. I loghi e le sequenze di avvio delle vecchie console hanno un posto speciale nel cuore degli appassionati, che al semplice suono di poche note riescono a ricordare anni e anni di gioco spesi con gioia.

Diteci, cosa ne pensate di questa scoperta? E soprattutto, qual è il logo classico che più vi piace tra tutte le console che avete posseduto?