Yakuza, sito pirata cinese ha rimosso gli episodi per una folle questione di nazionalismo

Un sito pirata cinese ha rimosso tutti gli episodi della serie Yakuza dai suoi server per una questione di nazionalismo abbastanza folle. Takaya Kuroda, l'attore che ha doppiato Kiryu Kazuma, ha inviato un messaggio alla Vtuber Kiryu Coco, grande fan della serie, purtroppo invisa al governo cinese per alcune frasi considerate anti cinesi pronunciate durante un suo streaming.

In realtà Kiryu Coco non ha detto niente di anticinese, ma ha solo fatto riferimento a Taiwan come a una nazione analizzando i dati demografici dei suoi spettatori. Tanto è bastato a farla sospendere per quattro settimane e a scatenare la furia cinese, cui sono seguite le scuse del gruppo giapponese COVER, che gestisce la Vtuber.

Torniamo a noi. Il messaggio inviato alla ragazza virtuale da Takaya Kuroda non aveva niente a che fare con la questione cinese, visto che erano semplici congratulazioni per la sua laurea (in realtà la fine del rapporto lavorativo con COVER), ma tanto è bastato ai pirati di 3DMGAME per scattare sull'attenti e boicottare a loro modo la serie Yakuza.

Ora, che dei pirati vogliano boicottare una serie togliendola dai loro server fa già sorridere di suo, ma che addirittura abbiano pubblicato un comunicato ufficiale per giustificare il gesto, parlando di voler difendere i sacri principi dell'unica Cina e di non tollerare la dissacrazione della loro madre patria, è ancora più divertente. In fondo parliamo di gente che vive rubando il lavoro degli altri.