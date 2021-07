The Last of Us: prima fotografia della serie TV di HBO dal set mostra la famiglia di Joel

L'attore Gabriel Luna ha condiviso tramite il proprio account Instagram una fotografia scattata dal set della serie HBO di The Last of Us. Luna è l'interprete del fratello di Joel; quest'ultimo sarà invece interpretato da Pedro Pascal, noto recentemente per il suo ruolo in Mandalorian. Infine, troviamo anche Nico Parker, che sarà Sarah, la figlia di Joel.

Nella fotografia possiamo vedere che tutti gli attori sorridono. Non ci sono grandi indizi in questa immagine, ma in realtà potrebbe non essere completamente casuale. Potrebbe infatti essere un riferimento a una delle prime scene del gioco di The Last of Us, durante le quali Joel e il resto della sua famiglia fuggono in auto: la posizione dei personaggi, infatti, è quella che vediamo in foto, con Tommy alla guida, Joel a fianco e Sarah sul retro del veicolo.

Chi ha giocato al primo The Last of Us sa bene qual è la conclusione di questa sezione. Sappiamo che lo show dovrebbe seguire il gioco, almeno per sommi capi: crediamo che una scena così importante non sia stata modificata.

Sappiamo anche che Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey, nota per aver interpretato Lyanna Mormont ne Il Trono di Spade. Marlene, invece, sarà interpretata da Merle Dandridge, l'attrice che ha dato il volto e la voce al personaggio nel gioco di The Last of Us.

