The Last of Us 2 celebra un anno con il merchandise ufficiale dell'anniversario

The Last of Us 2 compie oggi un anno dalla sua uscita originale e, per celebrare l'evento, Sony propone una serie di prodotti che fanno parte del merchandise ufficiale sul celebre gioco per PS4 e PS5, tra capi d'abbigliamento e gadget vari per il primo anniversario.

Per festeggiare il primo anniversario del lancio, in collaborazione con PlayStation e vari partner, Sony presenta un catalogo tutto nuovo di merchandise ispirato a The Last of Us 2 disponibili per l'acquisto o il preordine a partire da oggi sullo Store PlayStation Gear.

Tra i vari oggetti troviamo una camicia a maniche corte con vari disegni ispirati alle armi del gioco, come il martello e il coltello a serramanico, oppure l'astuccio con la stessa "fantasia" in tessuto.

The Last of Us 2, la camicia dell'anniversario

Sempre sul fronte abbigliamento, troviamo la maglia a maniche lunghe con logo ricamato del gioco sul petto, il beauty case in pelle ispirato al gioco e vari gadget da collezione. Tra questi segnaliamo la statuetta di Ellie da 41cm di altezza e il vinile di The Last of Us 2, con la colonna sonora incisa su disco e realizzata da Gustavo Santaolalla e Mac Quayle in un cofanetto doppio.

The Last of Us 2, la statuetta di Ellie





The Last of Us 2: la raccolta con block notes e vari gadget

Sempre in ambito oggettistica, c'è anche la statuetta di Abby da parte di Dark Horse e il set di Block notes in edizione da collezionisti ispirato al gioco, che presenta diversi gadget aggiuntivi tra litografia, adesivi, plettri e altro. Trovate tutte le informazioni in questo nuovo post sul blog ufficiale PlayStation, mentre lo Store PlayStation Gear lo trovate a questo indirizzo.