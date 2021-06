FIFA 21: EA svela i Pacchetti Anteprima, si vede il contenuto prima di pagare

A partire dalle 18:00 (ora italiana) del 18 giugno 2021 e per tutta la durata del Festival del FUTball di FIFA 21, EA metterà a disposizione i Pacchetti Anteprima, un nuovo modo per accedere ai contenuti Ultimate Team. Questi pacchetti permettono di vedere gli specifici Oggetti contenuti al loro interno prima dell'acquisto con Crediti FUT o FIFA Point.

Come potrete intuire, il Pacchetto Anteprime di FIFA 21 viene "aperto" senza pagare nulla: il giocatore può decidere se spendere valuta dopo aver visto cosa contiene. Nel caso nel quale si decida di non comprarlo, si attiverà un timer sul pacchetto: tale timer deve scadere prima che tu sia di nuovo in grado di vedere in anteprima un pacchetto dello stesso tipo. Prima dello scadere del tempo sarà possibile guardare di nuovo il contenuto e decidere se acquistarlo. Secondo gli esempi mostrati da EA, possono volerci più di 20 ore per la sostituzione del pacchetto.

FIFA 21: i pacchetti anteprima con timer

Si tratta quindi di un nuovo modo per accedere alle loot box di FIFA 21, senza investire i propri crediti in modo casuale. Ovviamente il sistema ha delle limitazioni per impedire al giocatore di guardare all'infinito nuovi pacchetti fino a quando non ne trova uno che lo soddisfa.

Diteci, cosa ne pensate di questa novità? Parlando di eSport, vi segnaliamo che il Benevento di Danipitbull ha vinto la prima edizione della eSerie A TIM | FIFA 21.