eSerie A TIM | FIFA 21: il Benevento di Danipitbull ha vinto la prima edizione

Al termine di una giornata di incontri spettacolari, il Benevento eSports | UT7 di Danilo "Danipitbull" Pinto si è laureato Campione di Italia. La formazione campana si è aggiudicata la prima edizione della eSerie A TIM FIFA 21, il campionato esport ufficiale di Lega Serie A.

Danipitbull, volto piuttosto noto della community italiana di Twitch di FIFA 21, ha battuto in finale il Genoa eSports di Gabriel "Gabry" Llaho, il pro player giunto all'ultimo atto attraverso il winner bracket. La squadra ligure, quindi, si è fermata ad un passo dalla storica doppietta: dopo aver vinto il torneo eSerie A dedicato a PES 2021 speravano di bissare il successo.

Danilo Pinto, invece, ha dovuto farsi strada attraverso il Loser Bracket, dove ha battuto avversari di prestigio come Diego "Qlash Crazy" Campagnani, Giovanni "Giovhy69" Salvaggio e Francesco "Obrun2002" Tagliafierro, il giocatore della eSerie A col ranking più alto nelle classifiche internazionali.

Le finali sono state due partite di alto livello, vinte con il cuore e con la testa da parte del pro player campano, che poi ha dedicato la vittoria al nonno, morto lo scorso febbraio poco prima di vedere il nipote coronare il suo sogno.

Per la nuova edizione della eSerie A TIM sarà interessante capire come si muoverà la Lega Serie A. Da sciogliere ci sono i nodi del doppio formato (anche forzata dalle tante squadre che si sono affiliate con PES 2022) e di cosa fare col Benevento, squadra campione in carica su FIFA 21, ma retrocessa nel calcio a 11.