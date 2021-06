ASUS DSL-AX82U: la recensione del modem router WiFi 6 per giocatori con illuminazione RGB

Vanno a beneficio di tutti, invece, tecnologie come AiProtection, una suite targata Trend Micro che funge da firewall e antivirus includendo anche un sistema per il controllo parentale con 16 profili. Da notare infine il supporto nativo per Alexa oltre alla possibilità di usare la porta USB 3.0 Type-A sia per il file sharing, mediante l'uso dell'applicazione AiCloud 2.0 e di uno storage esterno, sia per collegare un dongle 3G/4G/5G o uno smartphone in modo da sfruttare il router anche con una connessione mobile.

Pur pensato per i videogiocatori, il modem/router ASUS può essere senza dubbio utilizzato per piccoli uffici o nuclei familiari vista l' area di copertura fino a 100 m2, ostacoli permettendo, e la possibilità di gestire oltre 10 dispositivi in contemporanea. Ed è qui che si rivela fondamentale il QoS Adattivo che si occupa di ottimizzare il traffico della rete casalinga in modo da mantenere il ping basso laddove necessario, come nel caso del gaming. Non per niente include una modalità apposita, anche in chiave mobile. Inoltre i giocatori possono contare su una feature Open NAT pensata per evitare problemi con determinati titoli online e che ottimizza anche il traffico tra i dispositivi da gioco.

Le antenne sono quattro, già montate e posizionate sul retro del dispositivo che equipaggia un chipset Broadcom BCM6750 con processore a tre core da 1.5 GHz di frequenza e 512 MB di RAM. Le caratteristiche lo piazzano su un livello inferiore rispetto al router RT-AX86U, dotato anche di processore più veloce e di porta da 2.5 Gbps, ma il chipset dell'AX82U è più recente e sulla carta compatibile con il WiFi 6E. Non è quindi da escludersi un aggiornamento futuro per un dispositivo non certo economico, anche se comprensivo di modem e di tecnologie che lo rendono decisamente versatile.

L'ASUS DSL-AX82U è un router modem/router Dual-Band WiFi 6 con una velocità complessiva di circa 5400 Mbps suddivisa tra la banda 2.4 GHz, con una velocità massima di 574 Mbps, e la banda 5 GHz la cui velocità di punta, su carta, è di 4804 Mbps. Capace di gestire oltre 10 dispositivi in contemporanea, può essere anche utilizzato come solo router, in combinazione con un qualsivoglia modem, ma l'integrazione di quest'ultimo è una comodità da non dare tra l'altro per scontata nell'universo dei router da gaming.

Tra l'altro vale la pena notare che benché le specifiche, la forma e le dimensioni del router, lungo 27.55 centimetri e profondo 18.44, siano identiche a quelle della variante senza modem, l'aggiunta di quest'ultimo non comporta un aumento di peso. Anzi, i grammi scendono da 750 a 572, comprensivi di alimentatore, per un calo di peso di oltre 150 grammi. Risulta quindi piuttosto leggero e comprende, nella confezione, tre adattatori compatibili con la maggior parte delle prese di corrente del globo. Il problema è la lunghezza del cavo di alimentazione, decisamente ridotta.

Non è però necessario ricorrere al software Windows o mobile per godere di alcuni effetti RGB particolari visto il tasto dedicato che permette di richiamare al volo alcuni pattern di illuminazione preimpostati. L'illuminazione può anche essere spenta, ma in qualche modo bilancia il look del dispositivo ASUS che gode di un design attento. Non parliamo di qualche lucina applicata a casaccio, come capita spesso da quando l'RGB ha preso piede, ma di una precisa scelta estetica che comprende la posizione asimmetrica dei LED di stato, piazzati su un fianco.

L' estetica ha senza dubbio un ruolo importante per il DSL-AX82U che nella forma è identico all'RT-AX82U e, come anticipato, assomiglia a un velivolo stealth rimescolato con una navicella aliena da pellicola vintage. Il risultato è accattivante e particolare, con una fusoliera da bombardiere F-117 tutta in plastica opaca, leggera ma robusta, che sul frontale si apre su una superficie ondulata illuminata e compatibile con la tecnologia AURA Sync.

Prestazioni

Collegato il router al computer, sullo schermo compare a schermo la configurazione automatica che pretende il minimo sforzo da parte nostra, recuperando autonomamente i dati della connessione. Ma ci tratta bene in ogni momento garantendo un accesso facile e intuitivo alle varia funzionalità tra cui Open NAT, che comprende il port forwarding facilitato e l'ottimizzazione del traffico per i dispositivi da gioco, e AiCloud 2.0, che va a creare un comodo cloud locale sfruttando la porta USB del modem/router in combinazione con un dispositivo di archiviazione esterno.

Da non dimenticare inoltre la sicurezza AiProtection, che ha risposto reattivamente al nostro tentativo di infilarci in una valanga di siti pericolosi, e l'ovvio monitor di banda che consente di tenere sotto controllo sia il traffico dei dispositivi che dei siti web utilizzati. Il tutto condito con l'applicazione iOS e Android per la gestione in remoto che include monitor di rete, risoluzione problemi e la gestione rapida per l'accesso alla rete degli ospiti. Il look del software del modem, va detto, ha un retrogusto vintage, ma in quanto a completezza e funzionalità sembra avere tutto al posto giusto.

Lo stesso vale per le prestazioni che ci hanno permesso di arrivare a 970 Mbps attraverso la porta Gigabit e di toccare quota 930 Mbps via WiFi, ovviamente sulla banda 5 GHz. Come anticipato questo modello non include una porta da 2.5 Gb, ormai diffusa in gran parte delle schede madri di buon livello, ma non si tratta di una funzionalità essenziale per un modem/router da gaming che attraverso il WiFi garantisce streaming di giochi e video in 4K senza alcun problema.

Inoltre il dispositivo ASUS si comporta bene laddove più conta per un giocatore, garantendo in WiFi 20 millisecondi di latenza, a una stanza di distanza dal router. Un valore ottimo e sufficiente per giocare sia in streaming che online, almeno con quei generi che non richiedono latenze infinitesimali e a patto di non avere altri dispositivi attivi sulla rete. In questo caso però ci sono il QoS con modalità gaming, rapido da impostare ed efficace nel ridurre il traffico della rete in modo da garantire prestazioni vicine a quelle massime, e la possibilità di decidere autonomamente la priorità dei dispositivi.

Non manca nulla, in sostanza, a un router che si distingue per estetica, prestazioni e dotazione software, mettendo sul piatto anche un modem integrato. L'aggiunta di quest'ultimo comporta un aumento del prezzo rispetto all'RX-AX82U, ma all'atto pratico parliamo di circa 50 euro in più per un dispositivo più leggero e più versatile che leva di mezzo un potenziale ingombro.