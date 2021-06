Tales of Arise: un video presenta Alphen

Vediamo la versione occidentale del trailer di Alphen, uno dei personaggi di Tales of Arise, il nuovo gioco di ruolo giapponese di Bandai Namco, figlio di una serie di lunghissima data. Il filmato era già stato presentato in versione giapponese, ma fa piacere vederlo in un linguaggio più vicino al nostro.

Guardandolo potete vedere Alphen in azione e sentirne il doppiaggio inglese. Alphen di suo è un personaggio senza memoria che vuole liberare Dahnans a ogni costo.

Per trecento anni, Rena ha imposto il suo dominio su Dahna, saccheggiando le risorse del pianeta e mortificando la dignità e la libertà degli abitanti.

Questo racconto ha inizio con l'incontro tra un ragazzo e una ragazza, nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tales of Arise sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2021 per PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 e PS5.