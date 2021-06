Assassin's Creed Valhalla: video confronta i luoghi reali con il gioco e promuove l'Irlanda

La saga di Assassin's Creed è nota per la riproduzione di molteplici luoghi storici, da città a intere regioni di una nazione. Il più recente capitolo, Assassin's Creed Valhalla, ci permette ad esempio di esplorare l'Inghilterra, così come l'Irlanda tramite il DLC "L'Ira dei Druidi". Ora, l'Irlanda stessa sfrutta il gioco di Ubisoft per promuovere il turismo e propone un video confronto tra i luoghi reali e quelli del gioco.

Come potete vedere nel video a inizio notizia, condiviso dal canale YouTube "Discover Ireland" ufficiale, viene fatto un confronto con vari luoghi che appiano all'interno di Assassin's Creed Valhalla L'ira dei Druidi. Viene ad esempio mostrata Dublino - ovviamente molto cambiata rispetto al quindicesimo secolo -, ma anche luoghi come Benbulben, Il Selciato del gigante o Strada del gigante (in inglese Giant's Causeway) e la Collina di Tara.

La promozione non si ferma però qui, in quanto streamer inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli e scandinavi aiuteranno nel mostrare al mondo i panorami dell'Irlanda all'interno di Assassin's Creed Valhalla. È la prima volta che Tourism Ireland collabora con creatori di contenuti videoludici.

Il Central Marketing Director di Tourism Ireland - Mark Henry - ha affermato: "Ubisoft ha fatto un incredibile lavoro nel riprodurre aspetti dell'Irlanda celtica fin nei minimi dettagli. Questa campagna promozionale è un modo divertente e innovativo per portare l'Irlanda all'attenzione dei giocatori di tutto il mondo. Vogliamo attirare la curiosità dei giocatori riguardo ai luoghi mostrati nel gioco e ispirarli a venire a esplorare in prima persona il mondo reale."

