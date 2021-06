Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: demo e questionario estesi, ecco la nuova data

In seguito alla presentazione dell'E3 2021 di Square Enix, durante la quale è apparso Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, l'editore giapponese ha condiviso con i giocatori PS5 una demo del gioco. Purtroppo, per quasi 48 ore questa è stata inutilizzabile. Una patch ha risolto il problema, infine, ma i giocatori hanno comunque avuto meno tempo per dedicarsi al gioco. Per fortuna, Square Enix ha deciso di rimandare la data di conclusione della fase di prova e, conseguentemente, la data entro la quale è possibile inviare il questionario.

Come potete vedere voi stessi poco sotto, nel tweet dell'account ufficiale dedicato al gioco, i giocatori di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin avranno quindi tempo fino al 26 giugno per sconfiggere Caos e fino al 2 luglio 2021 per poter inviare il proprio feedback tramite il questionario interno della demo PS5.

Il questionario propone domande molto classiche, come il grado di soddisfazione di certe meccaniche di gameplay, come il sistema di armi, classi, attacchi e difese. Domanda anche quanto è stato apprezzato (o non apprezzato, per meglio dire) lo stile grafico delle ambientazioni e dei personaggi. In sostanza, chiede un'opinione completa della demo PS5 di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Come vi abbiamo già spiegato, però, la demo manca di alcune funzioni di gioco già confermate: ecco quanto è stato spiegato sul gameplay dei personaggi. Infine, vi segnaliamo il nostro provato della demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.