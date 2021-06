Master Chief in Super Smash Bros. Ultimate? Anche 343 Industries lo vorrebbe

Master Chief in Super Smash Bros. Ultimate è una delle voci di corridoio ricorrenti quando si parla di possibili rapporti stretti tra Microsoft e Nintendo, ma anche per l'E3 2021 la questione non si è concretizzata, nonostante non manchi la volontà anche da parte di 343 Industries, a quanto pare.

Parlando a titolo personale, ma essendo comunque il community director di Halo, Brian Jarrard ha affermato su Twitter che vorrebbe proprio vedere Master Chief nel gioco per Nintendo Switch: "Essendo un grande fan da tanto tempo di entrambi i giochi, sarebbe fantastico avere un annuncio legato a Master Chief e Smash Bros. Non sta succedendo nulla del genere per quanto ne so, ma magari manifestare questi desideri potrebbe aprire una porta", ha scritto Jarrard un paio di giorni fa.



Il cross-over annunciato al Nintendo Direct dell'E3 2021 è stato invece quello con Tekken in Super Smash Bros. Ultimate, in particolare con l'introduzione di Kazuya come personaggio giocabile. Per il momento tramontano dunque le voci di corridoio sul possibile approdo di Master Chief nel gioco, ma non è detto che l'incontro non possa avvenire, in un modo o nell'altro.