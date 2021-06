Fortnite: Coppa Thanos in arrivo, skin del cattivo Marvel inclusa

Epic Games ha annunciato che è in arrivo, a partire dal 21 giugno 2021 la Coppa Thanos in Fortnite. Tramite questa sarà possibile ottenere in anticipo costume/skin e dorso decorativo di Thanos, ispirati al film Marvel "Avengers: Engame".

Per quanto riguarda la Coppa Thanos, giocando in coppia si possono affrontare un massimo di 10 match in tre ore per guadagnare più punti possibili. Le squadre migliori di ciascuna regione otterranno il costume Thanos e il dorso decorativo Guanto dell'Infinito ispirati al film Marvel. Chiunque guadagni almeno 8 punti in totale riceverà lo spray "Thanos ti guarda!". Per partecipare bisogna avere un account Epic almeno di livello 30 e l'autenticazione a due fattori attiva. Qui tutti i dettagli.

Coppa Thanos in Fortnite

Per quanto riguarda il bundle di Thanos, potrà essere acquistato nel negozio oggetti dalle 02:00 del 27 giugno 2021. Includerà gli elementi già citati, costume e dorso decorativo del Guanto dell'Infinito, con tutte e sei le gemme dell'Infinito incastonate.

Il debutto di Thanos in Fortnite è avvenuto tre anni fa, tramite una modalità a tempo di Fortnite. Ecco il trailer che svela Pass Battaglia e Stelle Battaglia: come funzionano nella Stagione 7.