Luca: il nuovo film Disney Pixar è disponibile su Disney+, gratis per gli abbonati

Luca, il nuovo film d'animazione di Disney Pixar, è disponibile da oggi, 18 giugno 2021, in streaming su Disney+, gratis per gli abbonati al servizio video della compagnia.

Luca, nuovo lungometraggio ambientato in Italia, può dunque essere visto direttamente dall'interno del catalogo del servizio per gli abbonati a Disney+, che ricordiamo costa ora 8,99 euro al mese o 89,99 euro all'anno, in seguito al recente aumento di prezzo deciso dalla compagnia per il suo sistema di Pay TV.

Luca è il nuovo film animato di Disney Pixar ambientato in Italia

Il film è diretto da Enrico Casarosa, regista candidato all'Academy Award per il cortometraggio La Luna, e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3). Luca Argentero (Lorenzo Paguro) presta la propria voce nella versione italiana del film, insieme a Giacomo Gianniotti (Giacomo), Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole Visconti), che sono anche tra i doppiatori della versione originale.

Il cast di voci include inoltre Fabio Fazio (Don Eugenio, prete di Portorosso), Orietta Berti e Luciana Littizzetto (Concetta e Pinuccia Aragosta). Alberto Vannini, Luca Tesei e Sara Ciocca interpretano i protagonisti Luca, Alberto e Giulia. Tra i camei presenti nel film quello di Alberto Surace, il migliore amico d'infanzia del regista Enrico Casarosa (pescatore - nella versione originale del film, questo personaggio è doppiato da Enrico Casarosa), e degli influencer Luciano Spinelli e Nick Pescetto (contadini di mare).

Come abbiamo visto con il trailer ufficiale lo scorso aprile, la storia racconta di due ragazzi che decidono di trasgredire le regole che dominano il loro mondo sottomarino per avventurarsi sulla superficie e scoprire le meraviglie del mondo degli umani. Luca e il suo migliore amico sembrano infatti dei normali ragazzi sulla superficie, ma la loro natura di creature anfibie compare quando sono bagnati dall'acqua, cosa che determina una serie di vicissitudini piuttosto folli.

Sembra dunque essere una sorta di storia di crescita, scoperta e formazione quella di Luca, la cui caratteristica è anche il fatto di essere ambientata in Italia e precisamente sulla riviera delle Cinque Terre, in Liguria, cosa che lo renderà sicuramente ancora più interessante da queste parti.