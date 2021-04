Luca: nuovo trailer per il film animato Pixar ambientato in Italia, data su Disney+

Luca, il nuovo film d'animazione da parte di Pixar che ha la caratteristica di essere ambientato in Italia, si presenta in un nuovo trailer esteso, nel quale viene confermata anche la data di uscita su Disney+, dove sarà disponibile dal 18 giugno 2021.

Opportunamente in arrivo per l'estate e caratterizzato proprio da un'evidente atmosfera estiva, Luca racconta la storia di due ragazzi che decidono di trasgredire le regole che dominano il loro mondo sottomarino per avventurarsi sulla superficie e scoprire le meraviglie del mondo degli umani.

Luca e il suo migliore amico sembrano infatti dei normai ragazzini, ma sono in verità delle strane creature anfibie in grado di mutare forma: nell'acqua sono simili a ibridi tra umani e pesci, mentre fuori dall'acqua assumono le sembianze di normali ragazzi umani.

Il problema è che sono comunque delle creature differenti dagli umani standard e la cosa diventa evidente quando si bagnano con l'acqua, tornando così alla loro forma originale. La questione crea ovviamente una serie di colpi di scena e situazioni folli, mentre i due ragazzi scoprono progressivamente le meraviglie ma anche le difficoltà della vita in superficie, facendo anche nuove conoscenze.

Sembra dunque essere una sorta di storia di crescita, scoperta e formazione quella di Luca, la cui caratteristica è anche il fatto di essere ambientata in Italia e precisamente sulla riviera delle Cinque Terre, in Liguria, cosa che lo renderà sicuramente ancora più interessante da queste parti. Da notare che, a rimarcare la cosa, il trailer di oggi è accompagnato dalla celebre canzone "Il gatto e la volpe" di Edoardo Bennato.

Avevamo visto in precedenza il primo teaser trailer per Luca e le informazioni emerse con la data di uscita su Disney+ tempo fa.