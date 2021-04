Samsung Galaxy Book e Galaxy Book Pro, nuovi PC portatili presentati

Samsung ha presentato oggi i nuovi Galaxy Book e Galaxy Book Pro, nuova serie di PC portatili in grado di coprire diverse fasce ed esigenze d'utenza, alla ricerca della massima portabilità e potenza.

Samsung Galaxy Book si presenta caratterizzato da un design elegante e particolarmente sottile ma anche con un hardware notevole al suo interno.

"In un momento come quello attuale, dove la possibilità di comunicare rimanendo sempre connessi giocano un ruolo fondamentale, Samsung si impegna nel fornire ai consumatori un dispositivo elegante, in grado di combinare alti livelli di portabilità e potenza che possano essere funzionali tutto il giorno, ogni giorno", ha commentato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. "Galaxy Book è un dispositivo portatile, che offre agli utenti un design premium, connettività e prestazioni potenti, tutto a un prezzo accessibile".



I Samsung Galaxy Book sono i nuovi modelli di PC portatile dalla compagnia coreana



Samsung Galaxy Book integra un processore Intel Core di undicesima generazione e una scheda grafica Intel Iris Xe, dotato di 2 porte USB Type-C, 1 porta HDMI, 1 slot Micro SD, 1 Jack Audio e una security slot, il tutto in uno chassis dello spessore di 15,4 mm e un peso di 1,59 kg con corpo in alluminio disponibile in due colori, Mystic Blue e Mystic Silver.

Samsung Galaxy Book è dotato di display TFT LCD da 15,6 pollici 1920x1080 e CPU Intel Core di undicesima generazione i7/i5/i3 e GPU Intel Iris Xe e UHD Graphics. RAM da 8 o 16 GB e memoria di archiviazione fino a 512 GB NVMe SSD, audio Dolby Atmos. Disponibilità in Italia a partire da metà maggio a un prezzo di partenza di 709€.

Galaxy Book Pro è invece il modello più potente presentato oggi da Samsung, caratterizzato da display AMOLED e con hardware maggiore rispetto al Book standard, realizzato in lega di alluminio serie 6000 e con connettività LTE e 5G.

Samsung Galaxy Book Pro 360 ha un display Super AMOLED da 13,3 pollici o da 15,6 pollici entrambi a 1920x1080, CPU di undicesima generazione Intel Core i7, GPU Intel Iris Xe, RAM da 8 o 16 GB LPDDR4X e memoria di archiviazione da 512 GB, con audio AKG, Dolby Atmos, tastiera Pro Keyboard retroilluminata e S Pen inclusa. Presenti porta Thunderbolt, 2 USB Type-C, ingresso cuffie/microfono, MicroSD e nanoSIM.



Samsung Galaxy Book e BookPro offrono diverse soluzioni per esigenze differenti



Samsung Galaxy Book Pro 13 condivide praticamente le stesse caratteristiche del 360 ma con SSD da 256 GB e display da 13,3 pollici.

Galaxy Book Pro 360 è disponibile a partire da oggi a un prezzo di partenza di 1,399€ nella colorazione Mystic Silver e Mystic Navy. La disponibilità di Galaxy Book Pro 360 nella versione 5G in Italia è prevista a partire da agosto.

Galaxy Book Pro è già disponibile a un prezzo di partenza di 1,159€ in Mystic Blue e Mystic Silver. Inoltre, acquistando Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 tra il 28 aprile e il 13 maggio e registrando il prodotto acquistato su Samsung Members entro il 3 giugno, gli utenti riceveranno in omaggio i Galaxy Buds Pro.