Call of Duty Warzone: update del 28 aprile disponibile, le novità

Raven Software ha rilasciato l'update del 28 aprile 2021 per Call of Duty Warzone, il battle royale per PC e console di Activision. Questo aggiornamento si occupa di correggere una serie bug, alcuni dei quali legati all'evento a tempo Hunt for Adler. Vediamo però tutti i dettagli.

Prima di tutto, la grandezza del primo e del secondo cerchio di Call of Duty Warzone sono stati ridotti per Verdansk Resurgence. Inoltre, il microfono non sarà più automaticamente acceso nell'end-game per le modalità con respawn infiniti.

Call of Duty Warzone Stagione 3

Per quanto riguarda i bug di Call of Duty Warzone:



Risolto un bug per il completamento della sfida che non veniva tracciato come previsto (Hunt for Adler)

Risolto un bug che causava la generazione di Intel al di fuori della mappa giocabile (Hunt for Adler)

Corrette diverse posizioni della mappa a Verdansk che consentivano ai giocatori di raggiungere aree fuori limite

Risolto un problema per il quale le sovrapposizioni grafiche delle maschere antigas rimanevano sullo schermo per un tempo indefinito se un giocatore usciva dal gas quando la sua maschera antigas era completamente esaurita

Risolto un bug per cui il loot epico M82 Semi-Auto Sniper veniva erroneamente etichettato come termico

Risolto un bug per il quale il progetto della mitragliatrice Charlie "Razorwire" di Modern Warfare poteva apparire nelle cache del bottino

L'audio di ricarica della balestra R1 Shadowhunter è stato ripristinato

Risolto un bug che impediva ai giocatori di uscire dall'aereo in modalità Battle Royale Practice

Regolazioni del bilanciamento per CR-56 AMAX, FARA 83 e Bullfrog

Modifiche alla velocità di fuoco dell'ADS sugli accessori di Cold War

