Destiny 2: tostapane per beneficenza svelato, ma i fan non sono affatto felici

Bungie, in associazione con GCX - evento di beneficenza -, ha svelato il tostapane ispirato al fucile a fusione esotico Jotunn di Destiny 2. Il prodotto è disponibile all'acquisto per 85 dollari e il 10% dei profitti andranno al St. Jude's Children's Research Hospital. I fan però non sono felici.

Facciamo però un passo indietro per i giocatori non al corrente della situazione. Bisogna sapere che lo scorso anno, sempre durante la GCX, Bungie aveva promesso che, se la community fosse riuscita a raccogliere 777.777,77 dollari, avrebbe creato un tostapane ispirato al fucile Jotunn, noto per l'appunto come "toaster" tra i giocatori di Destiny 2 a causa del suo aspetto.

Ora è stato svelato il contenuto di questo bundle (tostapane che disegna il logo di Bungie, un porta tramezzino e un emblema a tema pane in-game per Destiny 2). Il problema è che questo tostapane sembra... un tostapane. I giocatori si aspettavano invece un accessorio dal design unico: nel tweet vi è un esempio.

Bungie ha però spiegato che, come sempre, i fan sono in grado di creare concept molto interessanti, ma che nella realtà non sono realizzabili a causa dei costi e dei problemi di produzione. Il tostapane di Destiny 2 è inoltre quasi identico per struttura ad altri tostapane, come potete vedere in un altro esempio qui sotto. Ciò ha reso ancora meno "esclusivo" il Jotunn toaster.

A conti fatti, però, si tratta di una trovata pensata per raccogliere soldi per beneficenza, quindi speriamo che l'operazione "Tostapane di Destiny 2" vada a buon fine.

Rimanendo in tema Bungie, vi segnaliamo che il producer Peter Fabiano lascia Capcom e passa a Bungie.