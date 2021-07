Netflix: rimosso il supporto a Wii U e Nintendo 3DS

Dal 30 giugno 2021 Netflix non supporta più Nintendo 3DS e Nintendo Wii U. L'applicazione era stata rimossa dall'eShop a fine dicembre 2020 per entrambe le console, ma il supporto è continuato fino a questi giorni. Purtroppo la fine è arrivata, come inevitabile.

Immaginiamo che non fossero più in molti a guardare Netflix usando due console sostanzialmente morte, quindi, almeno dal punto di vista commerciale, non crediamo che ci saranno grosse proteste per la fine del servizio. L'unico problema potrebbe essere il fatto che su Nintendo Switch, l'ultima console della casa di Mario, ancora non esiste un'applicazione di Netflix, ma si tratta di un problema non legato alla fine del supporto per le altre due console.

Staremo a vedere come si comporterà Nintendo in futuro in merito a questi servizi. Di base non li rifiuta, visto che su Switch è possibile vedere Hulu e YouTube, ma è decisamente lenta nell'implementazione. D'altro canto non crediamo che a molti interessi davvero vedere Netflix, Disney+ o altri servizi di video streaming su Switch, visto che ormai gli schermi supportati sono veramente tanti.