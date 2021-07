NIS America aumenterà i prezzi dei suoi giochi su PC, con una mossa bizzarra

NIS America ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi giochi su PC, con una mossa alquanto strana se si considera che si tratta di titoli già usciti e disponibili, fino a poco fa, a prezzi inferiori rispetto a quelli decisi ora dal publisher.

Con tanto di comunicazione ufficiale sui canali social, NIS America ha fatto sapere che, "Con la conclusione dei nostri saldi su Epic Games Store, Microsoft Store, Stadia e Steam, i prezzi di alcuni titoli su PC saranno aggiornati. Questi cambiamenti avranno effetto a partire dal 19 luglio 2021".



Segue un elenco dei giochi che otterranno tale variazione e il nuovo prezzo previsto sul mercato nord americano. L'iniziativa al momento riguarda gli Stati Uniti, a quanto pare, ma si tratta comunque di un'idea piuttosto controcorrente rispetto a quanto succede di solito nell'ambito videoludico.

È vero che gli aumenti di prezzo sono diventati una sorta di trend con l'avvio della nuova generazione, come dimostrano vari publisher tra i quali la stessa Sony per quanto riguarda i giochi specificamente next gen, ma in questo caso si tratta di una situazione alquanto bizzarra, perché quelli nell'elenco non sono giochi nuovi.

Si tratta di titoli praticamente "vecchi", presenti sul mercato in certi casi da anni a prezzi più bassi di quelli a cui si troveranno a partire dal 19 luglio, con una mossa in netta controtendenza anche rispetto alle logiche di mercato standard. Rimaniamo in attesa di capire se tale manovra si rifletta anche sul mercato europeo e soprattutto se la questione abbia un seguito o sia limitata ai titoli in questione.

Particolarmente notevole l'aumento di prezzo ufficiale per Ys VIII: Lacrimosa of Dana che passa a 60 dollari e Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk che costerà 50 dollari a partire dal 19 luglio, praticamente raddoppiano il prezzo attuale.