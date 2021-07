PlayStation: tra acquisizioni e Ghost of Tsushima, l'Experience è vicina o lontana?

Sembra strano dirlo, ma la fine di giugno 2021 e l'inizio di luglio 2021 si stanno dimostrando più intensi, dal punto di vista videoludico, del previsto. Certo, non vi è la stessa sovrabbondanza di uscite e annunci dell'E3 o di periodi come l'autunno, ma nondimeno ogni giorno sembra arrivare qualche novità interessante (sopratutto da Sony PlayStation) che non ci aspetteremmo dalla stagione estiva.

È anche vero che l'industria si sta sempre più allontanando dai grandi eventi, che non sono più l'unico momento dedicato agli annunci più rilevanti riguardo ai giochi in uscita a medio-lungo termine. Inoltre, non bisogna dimenticare che non tutte le aziende hanno partecipato all'E3 2021, quindi vi sono ancora varie novità in arrivo.

Electronic Arts, ad esempio, ha presentato un intero calendario di eventi per luglio. La società ha deciso di spalmare gli annunci su più giornate, un saggio modo per dare spazio e visibilità a ogni titolo ed evitare che qualcosa si perda nel mezzo del mucchio. Sony, invece, ancora è in silenzio e non ci ha fatto sapere se la tanto chiacchierata PlayStation Experience sia in arrivo o meno.

EA torna con Play Live

In realtà, però, PlayStation non sta approcciando la situazione in modo troppo diverso da Electronic Arts. Dopotutto, negli ultimi giorni ha prima condiviso l'acquisizione di Housemarque - autori di Resogun e del recente Returnal (solo per fare due esempi importanti tra i molti) - e poi di Nixxes - team dedito da anni al porting PC di giochi console -. Per quanto non siano annunci legati letteralmente a un videogioco, si tratta di novità di peso.

Ancora più importante, poi, il fatto che Sony e Sucker Punch hanno svelato al mondo Ghost of Tsushima Director's Cut, una versione completa del gioco che include anche il DLC di Iki, nuova isola che proporrà una nuova storia, nuovi personaggi e nuove missioni e mini-giochi. Non si è trattato di una presentazione completa, in quanto abbiamo solo visto i contenuti (e i discutibili prezzi) di tutte le versioni di questa Director's Cut.

Sucker Punch stessa ha confermato che potremo presto vedere di più, ed è impossibile non pensare che il riferimento sia a un nuovo evento, come la già citata PlayStation Experience. Questo però non ci dice se sia già il momento per tale evento, oppure se dovremo attendere agosto od oltre. Sony, dopotutto, potrebbe rilasciare piccoli frammenti, presentazioni sparse qua e là riguardo ai propri giochi di punta, svelando anche grandi novità dal nulla.

Ghost of Tsushima

Un esempio? The Last of Us Remake, svelato tempo fa da Jason Schreier. Ricordiamoci anche il fatto che manca la data di uscita di Horizon Forbidden West, atteso per quest'anno (a meno di sgradite sorprese). Inoltre, God of War Ragnarok (nome non ufficiale) è stato sì rimandato al 2022, ma potrebbe comunque avere un trailer di gameplay pronto per noi.

Tutti questi giochi potrebbero ricevere quindi piccoli teaser, sparpagliati di settimana in settimana. Oppure vere e proprie presentazioni come quella di Horizon dello scorso maggio. Una PlayStation Experience sembra inevitabile, ma potrebbe tranquillamente arrivare tra un po' di tempo, alla fine di un percorso fatto di tanti piccoli annunci indipendenti.

Oppure Sony sta solo "scaricando" tutti quegli annunci (la Director's con relativi prezzi e dettagli tecnici) che si inserirebbero male in un grande evento e sta tenendo la parte più interessante (il gameplay nudo e crudo del DLC di Ghost of Tsushima) per l'Experience.

In ogni caso, sembra che l'estate 2021 sia destinata ad essere molto attiva. Voi cosa preferireste? Un unico grande evento con tanti annunci mescolati, oppure una presentazione più focalizzata, con una serie di presentazioni minori tramite PS Blog in attesa del momento clou?