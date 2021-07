Pokémon Wonder è una foresta vera dove è possibile trovare i simpatici mostriciattoli

In Giappone sta per essere lanciata Pokémon Wonder, una foresta di 4.500 metri quadrati dove è possibile trovare i simpatici mostriciattoli di The Pokémon Company. L'attrazione naturale fa parte del parco giochi Yomiuriland, posizionato nella periferia di Tokyo, e sfida i fan a trovare più specie possibili.

Entrando in Pokémon Wonder il visitatore diventa parte del team di ricercatori del Professor Kureso e viene introdotto da Pikachu e dal professore stesso all'attrazione. Dopo aver appreso quali specie devono essere ricercate, si può entrare nella prima area della foresta.

Pokémon Wonder

Il luogo è veramente suggestivo: si tratta di una zona verde dove la vegetazione è stata fatta crescere per venti anni (ovviamente con alcuni ritocchi per farla diventare una zona praticabile dai visitatori).

Girando nella foresta è possibile trovare delle riproduzioni di più di cinquanta specie di Pokèmon, ben nascosti tra alberi e arbusti. Per assicurare la giusta atmosfera, nella foresta possono entrare massimo due squadre per volta, composte da sei persone l'una. Ogni squadra ha 90 minuti per trovare i Pokémon. Dopo la prima area le due squadre vengono divise: una viene inviata in una foresta di bamboo e l'altra in una zona con un suggestivo muro appartenente a una qualche antica civiltà.

Pokémon Wonder aprirà il 17 luglio e sarà visitabile fino al 3 aprile del prossimo anno. Volendo è possibile prenotare i biglietti online.