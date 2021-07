Shin Megami Tensei 5: un video mostra Futsunushi in azione

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Shin Megami Tensei 5 per Nintendo Switch, per mostrare in azione uno dei demoni: Futsunushi. Il publisher giapponese aveva già mostrato altri demoni in altri video: Jack Frost, Fionn mac Cumhaill, Amanozako, Angel, Daimon, Mermaid, Mandrake, Arioch, Kumbhanda, Feng Huang, Inugami, Turdak, Fafnir, Mothman e Lilim. Trovate il trailer in testa alla notizia.

Shin Megami Tensei 5 è in sviluppo per Nintendo Switch. Uscirà il 12 novembre 2021. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

In Shin Megami Tensei V, il nuovo capitolo della celebre serie di RPG Shin Megami Tensei, impersoni uno studente delle superiori che deve fare affidamento sui suoi nuovi poteri per attraversare una terra infestata da demoni, usando un sistema basato sugli ordini.

Anche se i demoni sono avversari temibili, alcuni possono trasformarsi, tramite delle negoziazioni, in utili alleati che lotteranno al tuo fianco in questo mondo agonizzante. Quale sarà il tuo destino?