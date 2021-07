DOOM Eternal: nuova modalità Orda in arrivo al posto di Invasion

DOOM Eternal otterrà una nuova modalità Orda prossimamente, ancora senza una data di uscita ma che a quanto pare andrà a sostituire la modalità Invasion, che id Software ha deciso di scartare e sostituire anche a causa della riorganizzazione dei lavori avvenuta nei mesi scorsi per il distanziamento sociale.

La cosa viene annunciata dal producer Marty Stratton attraverso un comunicato ufficiale riportato anche nel tweet qui sotto. Nel messaggio si fa riferimento al rilascio recente dell'Aggiornamento 6, che ha portato anche parecchi miglioramenti tecnici alle versioni next gen su PS5 e Xbox Series X, oltre all'uscita di The Ancient Gods Parte 2.

Con quest'ultimo che ha rappresentato la conclusione della storia dello slayer, id Software ha deciso di proseguire con lo sviluppo di nuove modalità e opzioni di gioco in grado di arricchire ulteriormente il gameplay e le proposte all'interno. Questo ha portato però a un cambio di direzione, con la sostituzione dell'Invasion Mode con la Horde Mode, di cui attendiamo ulteriori informazioni.

"Come molti sapranno, avevamo intenzione di rilasciare una modalità Invasion gratuita per il gioco, tuttavia, a causa di conseguenze imprevedibili legate alla pandemia e al lavoro in remoto, lo sviluppo di questa ha subito dei colpi. Durante questo periodo, abbiamo anche sentito che molti di voi apprezzano il range di gameplay e combattimento disponibile nelle espansioni e nei master level. Tenendo in mente questi fattori, abbiamo deciso di dirigere i nostri sforzi dalla modalità Invasion a una modalità Horde completamente nuova da creare".



"Siamo sicuri che questa modalità offrirà la varietà e il livello di sfida che state cercando nel gioco. Inoltre, il team continuerà a lavorare su una Battlemode migliorata che includa una struttura più competitiva e a base di rank, una certa quantità di aggiornamenti sul gameplay e il bilanciamento e una nuova mappa. Condivideremo più informazioni al QuakeCon in agosto".

In attesa dei dettagli ufficiali sulla modalità Orda di DOOM Eternal, possiamo aspettarci che sia una sorta di survival con la necessità di combattere ondate progressive di nemici. Ulteriori informazioni arriverà nel corso della QuakeCon 2021, che si terrà in digitale dal 19 al 21 agosto 2021.