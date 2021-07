The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: un trailer mostra le funzionalità migliorate

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Nintendo Switch, per mostrare le funzionalità migliorate rispetto alla versione originale, che ricordiamo essere uscita su Wii. Tra le novità: un sistema di aiuti integrato, dei controlli migliorati, maggiori informazioni sugli oggetti e altro ancora. Guardate il filmato, che si trova in testa alla notizia, per tutti i dettagli.

In questa storia, che si colloca all'inizio della cronologia della serie The Legend of Zelda, un giovane cavaliere deve attraversare uno sconfinato mondo celeste e le lande ignote al di sotto di esso alla ricerca della sua amica d'infanzia, Zelda. Nel frattempo, il misterioso patriarca dei maghi trama per riportare in vita un'antica minaccia...

In questa avventura potrai giocare come preferisci. Impugna la spada e sferra fendenti utilizzando comandi di movimento intuitivi che riproducono le tue azioni oppure, per la prima volta, controlla il tuo personaggio tramite i pulsanti. Quest'ultima opzione è perfetta per giocare in modalità portatile o su Nintendo Switch Lite.

Con i comandi di movimento migliorati ti senti sempre nel bel mezzo dell'azione. Usa il Joy-Con destro per colpire con la spada e quello sinistro per bloccare gli attacchi con lo scudo. Puoi fare lo stesso anche con tanti altri tipi di oggetti, da arco e frecce alle bombe.

Utilizzando i pulsanti ottieni un'esperienza più simile ai giochi classici di The Legend of Zelda. In questo caso controlli la spada con lo stick destro, inclinandolo nella direzione desiderata.

Attraversa il cielo in sella al tuo fedele solcanubi e visita le isole che punteggiano l'orizzonte, poi scendi in picchiata verso il mondo di superficie ed esplora foreste, deserti, vulcani e molto altro. Fai amicizia con nuovi alleati, scopri segreti nascosti e abbatti orde di mostri nella tua missione per fermare il sinistro piano di Ghiraim!

Nascosto nei meandri di ogni regione del mondo di superficie troverai un vasto labirinto colmo di terrificanti nemici, tesori ed enigmi progettati per mettere alla prova anche il più coraggioso degli eroi. Sconfiggi i guardiani che ti attendono alla fine di ogni labirinto per avanzare nella tua missione.

Man mano che esplori il mondo al di sotto di Oltrenuvola, scoprirai una vasta gamma di armi, strumenti e oggetti utili. Con i giusti materiali, potrai persino potenziare alcuni di essi per sbloccarne il vero potenziale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Skyward Sword HD uscirà il 16 luglio 2021, in esclusiva su Nintendo Switch.