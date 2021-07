Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: il trailer di lancio

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, per mostrare di nuovo il gioco in azione. Il gioco sarà disponibile a partire dal 9 luglio 2021 su PC (Steam) e Nintendo Switch. Si tratta di un gioco di ruolo giapponese ambientato nel mondo di Monster Hunter.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin:

Affronta una nuova avventura nel secondo capitolo della serie RPG a turni ambientata nel mondo di Monster Hunter! Diventa un Rider e combatti insieme ai Monstie, mostri tuoi alleati in questa epica lotta contro il male.

Tu sei il nipote di Red, un illustre Rider del passato. Tutto ha inizio dal tuo incontro con Ena, una ragazza wyverniana a cui è stato affidato un uovo di Rathalos che racchiude una creatura di devastante potenza.

Parti per un viaggio che metterà alla prova la vostra amicizia in un mondo scosso da profondi mutamenti e scopri la verità che si cela dietro le leggende del passato.