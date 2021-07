Baldur's Gate 3, presentazione della nuova patch in livestream la prossima settimana

Baldur's Gate 3 sarà protagonista di una nuova presentazione in streaming in cui verranno annunciati i nuovi contenuti in arrivo e altre novità per il gioco ancora in accesso anticipato, con l'evento che si svolgerà l'8 luglio 2021 alle ore 20:00 italiane.

Larian Studios ha annunciato il livestream per la prossima settimana e questo conterrà informazioni soprattutto sulla prossima patch in arrivo per Baldur's Gate 3: si tratta del terzo Panel From Hell, come vengono chiamati questi eventi di presentazione da parte di Larian che aggiornano sullo stato dei lavori per l'atteso RPG.

"Unisciti a noi l'8 luglio per un'avventura interattiva che esplora i nuovi contenuti della patch di Baldur's Gate 3 nel primo LarPG di Larian", si legge nel tweet di presentazione. "Trasmetteremo live (ma non sopravviveremo tutti) dal castello di Gravensteen e ci aiuterete a definire l'avventura".



A quanto pare, per questo nuovo livestream gli sviluppatori hanno in programma una sorta di gioco interattivo con il pubblico, incentrato soprattutto sui contenuti della nuova patch ma presentati in una maniera piuttosto particolare.

In attesa di informazioni più precise sulla nuova patch di Baldur's Gate 3, Larian ha confermato che i salvataggi della patch precedente non saranno compatibili, a meno che non si prenda parte alla beta branch riportata nel tweet ufficiale. Sappiamo al momento che l'uscita della versione definitiva è prevista per il 2022 e non prima, a questo punto, mentre la patch 4 è stata messa a disposizione a febbraio, con l'introduzione della classe dei druidi.