Nier Replicant, il cosplay di Kaine e Nier da sayathefox e shunsukecos è perfetto

Torniamo dalle parti di Nier Replicant Remake, ovvero NieR Replicant ver. 1.22474487139, con questo fantastico cosplay da parte di sayathefox e shunsukecos, che interpretano insieme, rispettivamente, Kaine e Nier con una fedeltà notevole.

Pubblicato in occasione dell'uscita del gioco, avvenuta lo scorso aprile, il doppio cosplay dimostra una grande cura sia nell'elaborazione degli abiti che nelle acconciature e anche nella ricostruzione dello scenario, per un effetto globale davvero impressionante.

Al di là dell'ottima riproduzione di Kaine da parte di sayathefox, veramente molto simile all'originale ma in qualche modo un po' inflazionata, vista la quantità di cosplay che abbiamo già visto sul soggetto in questione, risulta particolarmente interessante anche la realizzazione di Nier da parte di shunsukecos, davvero molto simile al protagonista del gioco.

"Come piccola celebrazione qui c'è una foto di shunsukecos e me come Nier e Kaine", ha scritto sayathefox nella descrizione delle foto, che potete vedere qui sotto. "Onestamente non ho mai pensato che saremmo riusciti a pubblicarla perché non eravamo molto soddisfatti dei nostri costumi. Notare inoltre che abbiamo fatto questa foto molto tempo prima che il remake venisse annunciato! Ma alla fine sono felice di aver fatto l'upload, almeno il fatto di essermi congelata il sedere in questo costume è servito a qualcosa alla fine, AHAH!"