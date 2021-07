Beyond Good & Evil 2 non è l'unico titolo in sviluppo presso Ubisoft Montpellier

Beyond Good & Evil 2 non è l'unico gioco in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Montpellier. A svelarlo è stata la software house stessa, che proprio oggi ha aperto una posizione lavorativa relativa a due progetti, uno dei quali abbastanza scontato, mentre l'altro attualmente misterioso.

La figura ricercata è quella del Community Développer e nella descrizione dell'incarico si parla apertamente di Beyond Good & Evil 2 e di un "gioco non annunciato".

Non è strano che uno studio come Ubisoft Montpellier porti avanti più progetti contemporaneamente, soprattutto sotto un publisher che non disdegna la collaborazione tra i suoi team per completare i vari giochi. Va detto che Beyond Good & Evil 2 non è proprio il progetto più in forma del pianeta, almeno in apparenza, dopo la cacciata del director Michel Ancel e la nebbia fitta calata sullo sviluppo del gioco, di cui non si sa più nulla da anni. Chissà a questo punto se uscirà prima del gioco misterioso o se sarà scavalcato, rimanendo nel limbo per qualche altro anno o per sempre.