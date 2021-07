She Dreams Elsewhere: il provato di un JRPG surreale

Ecco quindi il nostro provato di She Dreams Elsewhere , un intrigante gioco di ruolo surreale in arrivo su PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Dopo più di cinque anni di sviluppo, sembra essere finalmente arrivato il momento: She Dreams Elsewhere è sempre più vicino all'uscita, per ora fissata a un generico 2021, ed è stato possibile testarlo grazie a una demo pubblicata su Steam.

Gli amici di Thalia si uniranno a lei nel mondo onirico nel quale è intrappolata (sono veramente loro o sono solo una proiezione?) e tra una fase di puro gameplay e l'altra ci parleranno di loro e del rapporto che li lega a Thalia. La demo, pur durando un'intera ora, non ci permette di comprendere quanto saranno rilevanti le nostre scelte narrative (se fuggiamo di nascosto, otterremo un dialogo aggiuntivo successivamente, ma senza apparenti ripercussioni aggiuntive) e se potremo in qualche modo condizionare il rapporto tra i personaggi. Gli sviluppatori parlano però di un "Connection system" che ci permetterà di "creare un legame con i personaggi e la loro narrativa". Bisognerà capire quanto approfondito e malleabile è questo sistema.

Grazie alle informazioni condivise dagli sviluppatori, sappiamo che Thalia si trova in realtà in coma ed è intrappolata dai propri incubi . Cosa le è successo veramente? In che modo può liberarsi? La demo di She Dreams Elsewhere, ovviamente, non risponde a tali quesiti, visto che comprende la porzione iniziale del gioco, ma permette di avere un assaggio di quelle che saranno le tematiche del gioco e lo stile del racconto.

Il gioco inizia quando una delle amiche di Thalia la costringe a svegliarsi, dopo un'intera giornata passata a letto, e a unirsi a una festa, che la donna vorrebbe solo evitare. Dopo un po' di chiacchiere di cortesia, durante le quali potremo decidere cosa dire, Thalia inizia ad avere un attacco di panico e decide di fuggire (possiamo però scegliere in che modo, di nascosto oppure salutando). Di ritorno al suo appartamento, si rende conto che il suo cane è scappato di casa e, inseguendolo, finisce in uno strano mondo onirico popolato da creature mostruose.

She Dreams Elsewhere racconta la storia di Thalia, una donna che soffre di depressione e ansia. In seguito a un qualche evento non meglio definito, la nostra protagonista ha perso il lavoro e non riesce più a pagare le bollette. I suoi problemi di salute mentale la spingono anche ad isolarsi dal resto del mondo e dagli amici.

Gioco di ruolo vecchio stile

She Dreams Elsewhere: i combattimenti sono a turni

She Dreams Elsewhere non è però un gioco puramente fondato sulla narrazione. L'opera di Studio Zevere rientra a pieno diritto nella categoria dei JRPG più classici. Nella demo abbiamo infatti dovuto esplorare un dungeon, un insieme di stanze e corridoi con punti di salvataggio fissi (rappresentati sotto forma di adorabili cagnolini), scrigni del tesoro da aprire e nemici visibili nell'ambiente che danno il via alla lotta al contatto.

Gli scontri avvengono a turni, segnalati tramite un ordine di battaglia definito sulla base della statistica di velocità di personaggi e nemici, come è tipico per il genere. In ogni turno è possibile usare un attacco normale, abilità speciali che consumano punti azione, attivare una posizione difensiva, usare oggetti o sfruttare un attacco Limite, previo riempimento di una barra dedicata.

I punti Limite si accumulano attaccando i nemici, con un bonus superiore nel caso nel quale si utilizzi una mossa alla quale l'avversario è debole. Ogni personaggio del team ha un proprio repertorio di abilità speciali, che vanno dagli attacchi elementali, fino a mosse che attivano malus su mostri o bonus sugli alleati. Similmente ad altri giochi di ruolo, ad esempio Persona 5, usando una mossa superefficace si stordisce il nemico: se tutti sono storditi, è possibile attivare un attacco di squadra che infligge grandi danni.

She Dreams Elsewhere include varie mosse d'attacco

Al termine di ogni battaglia, inoltre, i personaggi vengono completamente curati e i punti Limite sono mantenuti. Da questo dettaglio e per quanto abbiamo avuto modo di provare, She Dreams Elsewhere non sembra essere un gioco di ruolo hardcore. I nemici normali vengono eliminati in pochi colpi e non dover temere per i propri punti salute e i punti azione al di fuori del combattimento permette di sperimentare con le varie abilità in nostro possesso, così da capire le debolezze degli avversari, che sono poi permanentemente segnalate sotto il loro sprite durante i combattimenti.

Anche il dungeon che abbiamo affrontato era strutturato in modo molto lineare, con pochi scontri e poche deviazioni. Ogni area ci metteva di fronte a una porta chiusa e una percorso secondario dove trovare la relativa chiave. Impossibile dire se la semplicità di questa sezione sia dovuta a una scelta di design che sarà ripetuta per tutta l'avventura o se si tratta di una caratteristica delle demo e, avanzando con la storia, il mondo di gioco diverrà più elaborato.

La demo si conclude con una classica bossfight. Il nemico in questione era molto più forte dei precedenti, ma usando un po' di oggetti curativi - che abbiamo ottenuto in grande quantità semplicemente esplorando e vincendo battaglie - abbiamo avuto la meglio al primo tentativo. Abbiamo anche affrontato la demo una seconda volta e, con una maggiore comprensione dello scontro, abbiamo ottenuto la vittoria ancora più rapidamente e facilmente.

Per il momento ci sentiamo di dire che il sistema di combattimento è solido e potrebbe essere interessante, ma molto dipenderà dall'equilibrio di gioco e dalla varietà di situazioni proposte. Non mancheranno inoltre equipaggiamenti con i quali potenziare i personaggi, ma nella demo non vi era modo di ottenerne di nuovi.