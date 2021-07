Deathloop su PS5: dimensioni sorprendentemente piccole come spazio occupato su SSD

Deathloop su PS5 non è ormai lontano dalla sua uscita, motivo per il quale emergono i primi dettagli sullo spazio occupato sull'SSD della console e le dimensioni del download per la versione digitale, che risultano sorprendentemente piccole.

Secondo quanto riportato da Prosperopatches.com, sito che effettua regolarmente delle ricerche sui database per scoprire dettagli e dimensioni dei giochi disponibili e in arrivo, Deathloop richiede solo 16,1 GB di spazio libero e si tratta dunque di dimensioni estremamente contenute.

Deathloop è il nuovo e stiloso action FPS di Arkane

Abbiamo già visto come spesso i giochi PS5 riescano ad occupare uno spazio piuttosto ridotto grazie anche alla compressione dei dati attuata dalla tecnologia della console sulla gestione dell'archivio, ma per un gioco che punta pienamente alla next gen come il nuovo titolo Arkane questa quantità di dati risulta veramente minima.

Non sono molti i tripla A di recente sviluppo che richiedono meno di 20 GB, dunque questi 16,1 GB richiesti da Deathloop risultano veramente una sorpresa. Una piacevole sorpresa, peraltro, considerando come l'utenza di PS5 si trovi spesso a lottare con le ristrettezze dell'SSD interno della console.

Deathloop uscirà il 14 settembre 2021, nel frattempo abbiamo visto come PS5 abbia consentito ad Arkane di avere un gioco più grande e denso di Dishonored 2, oltre alle possibili somiglianze tra i due giochi da parte dei medesimi autori.