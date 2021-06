Deathloop: PS5 ha consentito a Arkane di avere un gioco più grande e denso di Dishonored 2

In una recente intervista con Play Magazine, Arkane Studios ha parlato di come sviluppare direttamente su PS5 abbia consentito loro di avere un gioco più ambizioso rispetto al passato. A quanto hanno detto, infatti, solo grazie alla nuova potenza di calcolo Deathloop sarà più grande e denso di Dishonored 2.

Arkane Studios più nello specifico ha parlato dei vantaggi avuti nell'abbandonare lo sviluppo di Xbox One e PS4 e, di conseguenza, poter beneficiare pienamente di tutte le nuove capacità consentite da PlayStation 5, PC e in futuro anche Xbox Series X|S. Queste nuove piattaforme, infatti, hanno sbloccato "un nuovo livello di ambizione" per lo studio e fare cose che non sarebbero state possibili sulla vecchia generazione di console.

"Non credo che saremmo stati in grado di essere altrettanto ambiziosi se non ci fosse stato il passaggio alla next-gen" ha detto dell'intervista il director di Deathloop Dinga Bakaba.

PS5, infatti, ha permesso loro di creare un mondo più grande e più denso di quello creato per Dishonored 2. Le nuove specifiche della console sono state come una "boccata d'aria fresca" dal lato dello sviluppo, dato che non hanno dovuto tagliare i contenuti come fatto nei progetti precedenti.

Il level design di Deathloop promette di essere molto ambizioso

"È sempre straziante quando arrivi alla fine di un progetto, devi ottimizzare le cose e ti accorgi che devi tagliare la mappa a metà e devi giustificare questa cosa dal punto di vista narrativo", ha concluso Bakaba.

Deathloop arriverà su PS5 e PC il prossimo 14 settembre.