Deathloop e Dishonored: quante somiglianze?

Deathloop è senza dubbio il progetto più audace e originale di Arkane Studios . Se a una prima occhiata avete però avuto una strana sensazione di déjà vu, non è per via del loop temporale nel quale il protagonista Colt è intrappolato, ma per una visibile e dichiarata similitudine con Dishonored. Viene quindi spontaneo chiedersi: quanto Dishonored c'è all'interno di Deathloop? Quali sono le somiglianze principali in mezzo a tante differenze? Provate a scoprirlo insieme noi in questo speciale, nel quale identifichiamo tre forti punti in comune tra le due produzioni di Arkane Studios.

Filosofia di gioco

La prima forte influenza che si percepisce all'interno di Deathloop è legata all'impostazione del gioco, alla sua filosofia. L'obiettivo del protagonista è infatti quello di spezzare il loop temporale nel quale è intrappolato, e per farlo dovrà eliminare diversi bersagli sull'isola di Blackreef. È necessario però che il colpo venga messo a segno nell'arco di una sola giornata e, per farlo, sarà necessario esplorare, studiare e indagare ogni zona dell'isola a diverse ore del giorno. Un approccio al mondo di gioco già visto più in piccolo all'interno di Dishonored e ripetuto in diverse missioni dei due capitoli della serie: a nostro giudizio però, quello che incarna meglio questa dinamica, è la missione L'ultima Festa di Lady Boyle, nel primo Dishonored. Qui il protagonista, Corvo Attano, deve eliminare la già citata Lady Boyle e l'unico modo per avvicinare il bersaglio è partecipare a una festa in maschera. Una volta arrivati alla magione scopriamo che in realtà di Lady Boyle ce ne sono ben tre: Waverly, Esma e Lydia. Giusto per complicare ancor più le cose, durante la festa il trio decide di utilizzare lo stesso costume, ma di tre colori diversi: per capire chi delle tre sorelle è il nostro obiettivo, che cambia in modo casuale a ogni partita, dovremo aggirarci in diverse zone della Villa, alcune pubbliche nelle quali si sta tenendo il rinfresco (esplorabili liberamente poiché anche Corvo è nascosto dalla sua maschera) e altre non accessibili agli invitati.

Quale delle sorelle Boyle sarà quella vestita in rosso?

Tutta la missione è costruita sulla ricerca di indizi volti a svelare l'identità del bersaglio e i fan della serie la ricordano come forse una delle più avvincenti di tutto Dishonored. Ovviamente prestare attenzione ai dettagli, leggere foglietti, origliare conversazioni e così via, paga sempre in qualsiasi situazione nella campagna di Dishonored. Il passo successivo che Deathloop fa rispetto al suo fratello più anziano è applicare questa filosofia all'intera campagna. Se in Dishonored il concetto di "indaga-ragiona-agisci" era costantemente ripetuto in ogni singola quest, in Deathloop questo è ciò che tiene insieme tutte le missioni di tutto il gioco. Senza contare che la grande libertà di approccio al gioco si unisce a una trama lineare che passa attraverso vari loop temporali. E se non è audace questo.