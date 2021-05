The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, nuove immagini della remaster per Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD si mostra con alcune nuove immagini che danno un'idea abbastanza precisa del lavoro effettuato dagli sviluppatori per la remaster in arrivo su Nintendo Switch.

Dotato di controlli di movimento migliorati, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD porterà per la prima volta sulla console ibrida un'esperienza distante dai canoni classici della serie The Legend of Zelda, anche per quanto concerne le meccaniche.

Scopri le origini della Spada suprema in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Nintendo Switch.

Pubblicata in origine su Wii, questa classica avventura è stata ottimizzata per Nintendo Switch con comandi di movimento più fluidi e l'inedita possibilità di giocare utilizzando esclusivamente i pulsanti.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ecco Link e Zelda.

In questa storia che si colloca all'inizio della cronologia della serie, Link deve attraversare un mondo al di sopra delle nuvole e le lande ignote al di sotto di esso alla ricerca della sua amica d'infanzia, Zelda.

Armato dei suoi fidati spada e scudo, il nostro eroe affronterà potenti nemici, si cimenterà con complessi enigmi e si librerà in aria in sella a un maestoso uccello chiamato solcanubi.

Se giochi usando due controller Joy-Con, questi diventano la tua spada e il tuo scudo. Muovi il Joy-Con destro per controllare la spada nel gioco e quello sinistro per sollevare lo scudo e bloccare gli attacchi nemici.

Puoi sfruttare questo tipo di movimenti anche per utilizzare una varietà di oggetti e strumenti, come arco e frecce, o lanciare bombe.

Per la prima volta, puoi anche utilizzare semplicemente i pulsanti, per giocare in modalità portatile o su Nintendo Switch Lite.

Con questo schema di comandi, puoi controllare la spada di Link semplicemente inclinando il control stick destro nella direzione desiderata.