Shadow Warrior 3, un video di gameplay da 8 minuti ricco di azione

Shadow Warrior 3 è protagonista di un video di gameplay della durata di circa 8 minuti, catturato da IGN e stracarico di sequenze altamente spettacolari.

Annunciato lo scorso luglio, Shadow Warrior 3 farà il proprio debutto nel corso di quest'anno su PC, PS4 e Xbox One, e non vediamo davvero l'ora visto che il nuovo episodio della serie targata Flying Wild Hog promette dannatamente bene.

Sembra infatti che ogni volta che viene mostrata l'azione in-game ci sia qualche sorpresa, in questo caso nuove tipologie di nemici che aumentano in maniera sostanziale la varietà delle situazioni in cui ci troveremo durante la campagna.

Per sconfiggere le orde di mostri avremo a disposizione un ampio arsenale, vedi il trailer delle armi di Shadow Warrior 3, e potremo sfruttarlo nell'ambito di esaltanti meccaniche in stile run & gun.

Insomma, è tutto molto bello e a questo punto manca solo una data di uscita: magari verrà annunciata all'E3 2021? Incrociamo le dita.