Shadow Warrior 3, le armi del gioco protagoniste di un trailer spettacolare

Shadow Warrior 3 includerà un gran numero di armi e il nuovo trailer pubblicato da Flying Wild Hog ne presenta quattro in maniera davvero spettacolare.

Dopo il video con le armi doppie, Shadow Warrior 3 conferma in queste sequenze in-game di essere uno sparatutto potenzialmente solidissimo, con un gameplay in stile run & gun vicino a quello di DOOM.

L'arsenale enfatizza questo potenziale: il Crimson Bull lancia granate devastanti da far rimbalzare nello scenario per disintegrare i nemici, mentre il revolver The Outlaw consente di centrare gli avversari in fronte senza troppi pensieri.

Abbiamo poi i Sidekicks, una coppia di mitragliatrici leggere da impugnare rigorosamente in contemporanea, e la letale spada Dragontail, che apre agli scontri corpo a corpo permettendoci di affettare chiunque.

Shadow Warrior 3 sarà disponibile nel corso del 2021 nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.