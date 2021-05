Shadow Warrior 3: un video mostra le armi doppie in azione

IGN.com ha pubblicato in esclusiva temporale un video di gameplay dello sparatutto in prima persona Shadow Warrior 3 che mostra in azione le armi di gioco, in particolare quelle doppie. Il filmato è utile anche per valutare la velocità dell'azione, che sembra degna dei classici del genere, tra mostri in quantità e una quantità impressionante di cose che accadono sullo schermo. I toni, comunque, sembrano quelli di sempre, quindi aspettiamoci battute salaci e tante situazioni al limite dell'assurdo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 è sviluppato da Flying Wild Hog per Devolver Digital ed è stato annunciato per PC e console. L'uscita è prevista entro la fine del 2021, in data ancora da destinarsi. Immaginiamo che presto sarà resa nota, magari durante uno dei tanti eventi pre-estivi ed estivi che ci aspettano da giugno in poi.

Intanto che aspettate, rigiocatevi i primi due Shadow Warrior, magari anche quello più antico realizzato con il build, che sono ancora molto divertenti.