Fortnite: Batman Zero disponibile, ecco il trailer cinematografico

Batman Zero è disponibile da oggi nel Negozio Oggetti di Fortnite, presentato dall'ottimo trailer cinematografico che trovate in testa alla notizia.

Capace di totalizzare incassi per oltre 9 miliardi di dollari nei primi due anni, Fortnite continua dunque a seguire la strada che ha contribuito in maniera importante al suo successo sul lungo periodo, quella dei crossover, coinvolgendo in questo caso il Cavaliere Oscuro.

"Una crepa squarcia il cielo sopra Gotham City... una lacerazione nella realtà stessa. La fenditura trascina il Cavaliere Oscuro in un mondo bizzarro e sconosciuto, senza alcun ricordo di chi sia o da dove venga... Batman di DC Comics è stato attirato in Fortnite!", si legge nella sinossi ufficiale.

Fortnite, Batman Zero.

"Mentre il nostro eroe combatte per ricordare il passato e sfuggire a un ciclo infinito di caos e di lotta, si troverà faccia a faccia con personaggi del calibro di Renegade Raider, Fishstick, Bandolier e altri ancora."

"Il più grande detective del mondo si sforza di dare un senso a questo strano, nuovo mondo, e scoprirà la scioccante verità sull'Isola, su ciò che si trova oltre il Loop e su come tutto si ricolleghi al misterioso Punto zero."

"Scopri segreti mai svelati prima, nel gioco o altrove! Tutti i fan di Batman, di Fortnite, dell'arte del disegno e delle trame al cardiopalmo non vorranno perdersi il Crociato Incappucciato che affronta i campioni di Fortnite sull'Isola, nel tentativo disperato di salvare non solo se stesso, ma anche altri volti familiari del DC Universe... e forse del Multiverso!"